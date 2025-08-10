هشت کشور اروپایی تشدید حملات به غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه هشت کشور اروپایی از جمله اسپانیا، نروژ، ایرلند و پرتغال در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات خود به نوار غزه را محکوم کردند.

در این بیانیه هشدار داده شده است که این اقدام رژیم صهیونیستی باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده و جان اسرا را بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد.

آن‌ها بیان کردند که که نوار غزه جزئی جدایی‌ناپذیر از دولت فلسطین است و این دولت شامل کرانه باختری و قدس شرقی نیز می‌شود.

وزرای خارجه کشورهای اروپایی اعلام کردند که تشدید حملات نظامی و اشغال شهر غزه، مانعی جدی بر سر راه اجرای راه‌حل دودولتی به شمار می‌رود و روند صلح را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.

وزیران خارجه هشت کشور اروپایی با تغییر جمعیتی در فلسطین اشغالی مخالفت و آنرا ناقض قانون بین المللی دانستند.