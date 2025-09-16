«کایا کالاس» جزئیاتی از تحریم رژیم صهیونیستی را مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در مصاحبه با یورو نیوز اعلام کرد که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد تا از پیشنهادهای تعلیق بخش تجاری توافقنامه همکاری میان بروکسل و اشغالگران صهیونیست حمایت کنند.

کمیسیون اروپا پیشتر در پاسخ به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، طرحی را برای اتحادیه اروپا ارائه کرد تا در آن، عوارض گمرکی بر تجارت اتحادیه اروپا و تل آویو را دوباره وضع کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه بر راهبرد تعلیق مفاد مربوط به تجارت در توافقنامه همکاری میان رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا تأیید کرد.

کالاس اضافه کرد: ما در سال ۲۰۲۴، ۴۲.۶ میلیارد یورو تجارت با اسرائیل داشتیم. این رقم قابل توجهی است و وقتی صحبت از رفتار ترجیحی می‌شود، ۳۷ درصد از این تجارت واقعاً رفتار ترجیحی دارد. بنابراین قطعاً این گام برای اسرائیل هزینه بالایی خواهد داشت.

وی تأیید کرد که این تصمیم به معنای بازگرداندن تعرفه‌های گمرکی بر این دسته از کالاها است.

کایا کالاس افزود: این موضوع باید مورد توافق اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو قرار گیرد، به این معنی که اگر قرار است این پیشنهاد موفقیت‌آمیز باشد، حداقل یکی از کشورهای بزرگ‌تر - آلمان یا ایتالیا - باید از آن حمایت کند.

اتحادیه اروپا ساعاتی پیش اعلام کرد که کمیسیون اروپا فردا چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی تصویب خواهد کرد.

کمیسیون اروپا در همین رابطه اعلام کرد که گسترش عملیات رژیم صهیونیستی در شهر غزه باعث ویرانی و مرگ بیشتر خواهد شد.

وزارت خارجه انگلیس نیز پیشتر اعلام کرد که گسترش عملیات نظامی در غزه باید متوقف شود، زیرا بدبختی بیشتری را برای ساکنان غزه به ارمغان می‌آورد.