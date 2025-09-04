  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۰

کمدین ایرلندی: ناوگان پایداری، وظیفه اخلاقی برای دفاع از فلسطین است

کمدین ایرلندی: ناوگان پایداری، وظیفه اخلاقی برای دفاع از فلسطین است

یکی از اعضای ناوگان جهانی پایداری اعلام کرد که این سفر وظیفه‌ای اخلاقی برای دفاع از فلسطینی‌ها در سایه کوتاهی دولت‌های غربی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تاد هیکی، کمدین و فعال ایرلندی و از اعضای ناوگان پایداری، درباره ابتکار «ناوگان جهانی پایداری» برای شکستن محاصره غزه گفت این اقدام یک سفر ماجراجویانه نیست، بلکه یک وظیفه اخلاقی است.

او تأکید کرد: «در زندگی‌ام هرگز چنین گروه زیبایی از انسان‌ها را ندیده‌ام؛ همه یک فکر و یک هدف دارند و انسان‌هایی مخلص هستند.»

هیکی احتمال بازداشت خود توسط رژیم صهیونیستی را جدی دانست و گفت ممکن است چند روز یا بیشتر در زندان از هرگونه ارتباط محروم بماند. وی افزود: «اگر دولت‌های غربی تا این حد بزدل و هم دست نسل‌کشی اسرائیل در غزه نبودند، امروز در چنین شرایطی قرار نمی‌گرفتیم.»

وی رژیم صهیونیستی را متهم کرد که استادانه افراد عادی و بی‌گناه را به‌عنوان «تروریست» معرفی می‌کند و تأکید کرد: «این ناوگان آخرین گروه نخواهد بود. هر اتفاقی برای ما در این سفر بیفتد، یک چیز مسلم است؛ فعالان متوقف نخواهند شد و حرکت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.»

کد خبر 6579415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها