کمدین ایرلندی: ناوگان پایداری، وظیفه اخلاقی برای دفاع از فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تاد هیکی، کمدین و فعال ایرلندی و از اعضای ناوگان پایداری، درباره ابتکار «ناوگان جهانی پایداری» برای شکستن محاصره غزه گفت این اقدام یک سفر ماجراجویانه نیست، بلکه یک وظیفه اخلاقی است.

او تأکید کرد: «در زندگی‌ام هرگز چنین گروه زیبایی از انسان‌ها را ندیده‌ام؛ همه یک فکر و یک هدف دارند و انسان‌هایی مخلص هستند.»

هیکی احتمال بازداشت خود توسط رژیم صهیونیستی را جدی دانست و گفت ممکن است چند روز یا بیشتر در زندان از هرگونه ارتباط محروم بماند. وی افزود: «اگر دولت‌های غربی تا این حد بزدل و هم دست نسل‌کشی اسرائیل در غزه نبودند، امروز در چنین شرایطی قرار نمی‌گرفتیم.»

وی رژیم صهیونیستی را متهم کرد که استادانه افراد عادی و بی‌گناه را به‌عنوان «تروریست» معرفی می‌کند و تأکید کرد: «این ناوگان آخرین گروه نخواهد بود. هر اتفاقی برای ما در این سفر بیفتد، یک چیز مسلم است؛ فعالان متوقف نخواهند شد و حرکت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.»