به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره دوسالانه قصهگویی «نهال امید» با حضور ۳۷ قصهگو از ۲۶ استان کشور و با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی و کتابخوانی، در استان آذربایجانغربی عصر سه شنبه آغاز به کار کرد.
این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده علاقهمندان از سراسر کشور مواجه شده و در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. از این تعداد، هزار و ۳۴۱ اثر در بخش قصهگویی (دیجیتال و صحنهای) و ۳۷۴ اثر در بخش نقالی به ثبت رسیدهاند.
سیامک محبوب، معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، در آئین افتتاحیه این جشنواره گفت: در قصهها همواره تقابل خیر و شر وجود دارد و امروز هم جامعه ما در حال نوشتن قصهای از مقاومت و امید است. دشمنان این سرزمین برنامهریزیهایی داشتند که تصور میکردند کار را تمام کردهاند، اما به هدف خود نرسیدند.
معصومی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی نیز در این مراسم با اشاره به فرآیند چهار مرحلهای برگزاری این جشنواره شامل «شناسایی»، «مقدماتی»، «نیمهنهایی» و «نهایی» اظهار کرد: در مرحله نیمهنهایی، آثار راهیافته به تفکیک رشتهها توسط داوران ملی بررسی شدند و در نهایت بهترین آثار به مرحله نهایی راه یافتند.
وی درباره محورهای موضوعی این دوره از جشنواره گفت: «کتاب و کتابخوانی»، «سبک زندگی و خانواده»، «قهرمانان ملی»، «مسائل روز جامعه و شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کودکان فلسطین و لبنان و مقاومت اسلامی» و همچنین «موضوع آزاد» از جمله محورهای جشنواره هستند.
شایان ذکر است، رقابت نهایی این دوره بهصورت کشوری برگزار خواهد شد و در پایان از نفرات اول تا سوم هر بخش با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی به ترتیب ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون ریالی تجلیل خواهد شد.
این جشنواره در دو بخش قصهگویی صحنهای و دیجیتال برای گروههای سنی ۱۳ تا ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال، و همچنین رشته نقالی برای گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور برگزار میشود.
