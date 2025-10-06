جشنواره نهال نخستین بار در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی نجمی، عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره نهال، اظهار کرد: جشنواره «نهال» که ویژه کودکان زیر هفت سال، مادران و مربیان برگزار میشود، برای نخستین بار در سپاه شهدای استان با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در سنین ابتدایی برگزار میشود و این جشنواره تأکید ویژهای بر بعد تربیتی و رشد شخصیت کودکان دارد و نقش مهم خانواده و مربیان را در این مسیر یادآور میشود.
وی افزود: دوران کودکی به ویژه تا سن هفت سالگی، دورهای حساس و سرنوشتساز است که تربیت در این مرحله مانند پرورش نهالی نوپا نیازمند مراقبت و توجه ویژه است و تربیت صحیح در این سنین، پایهگذار رشد سالم و مستحکم شخصیت کودک و فرصت مناسبی برای نهادینه کردن ارزشهای فرهنگی و اخلاقی است.
سردار نجمی بیان کرد: تربیت درست کودکان باعث رشد ذهنی، فکری، اخلاقی و مهارتهای اجتماعی آنها میشود و کودکان با آموزش صحیح میآموزند چگونه فکر کنند، مسائل را تحلیل کنند و در آینده به افراد مسئول و سازندهای تبدیل شوند که میتوانند به پیشرفت علمی و فرهنگی کشور کمک کنند.
وی ادامه داد: نقش خانواده و مدرسه در تربیت کودکان غیرقابل انکار است؛ خانواده به عنوان نخستین مدرسه و مدرسه با آموزشهای تخصصی، مکمل یکدیگر هستند و میتوانند زمینهساز پرورش نسلی توانمند و متعهد شوند که به رفاه و توسعه کشور اهمیت میدهند.
جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی تصریح کرد: عدم توجه به تربیت صحیح کودکان میتواند منجر به مشکلات رفتاری، اجتماعی و اقتصادی شود که مانع پیشرفت کشور میشود، بنابراین، سرمایهگذاری در آموزش و پرورش کودکان زیر هفت سال، تضمینی برای توسعه پایدار و موفقیت جامعه در آینده است.
وی گفت: تربیت صحیح در دوران کودکی نه تنها حق کودک بلکه مسئولیتی بزرگ برای همه اعضای جامعه است و با فراهم کردن بستر مناسب و همکاری خانواده، مربیان و نهادهای فرهنگی، میتوان آیندهای درخشان برای کشور رقم زد و نسل جوانی متعهد و توانمند پرورش داد.
رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی، نیز در این جلسه اظهار کرد: نونهالان آیندهسازان کشور هستند و تربیت صحیح آنان اهمیت ویژهای دارد و جشنوارههایی با رویکرد آموزشی و تربیتی میتوانند در شکلگیری شخصیت کودکان نقش مؤثری داشته باشند.
وی افزود: جشنواره نهال با هدف توانمندسازی کودکان، ایجاد نشاط، شناسایی استعدادها و تقویت روحیه اجتماعی طراحی شده و با مشارکت فعال مادران، مربیان مهد و پایگاههای بسیج برگزار میشود.
موسویان اهداف جشنواره را شامل ارتقا مهارتهای خلاقیت، تفکر، تعامل، تربیت نسل طراز انقلاب اسلامی، آشنایی با مناسبتهای ملی و مذهبی، تقویت شبکه ارتباطی مربیان و کمک به کشف استعدادهای کودکان عنوان کرد.
وی ادامه داد: جشنواره نهال میتواند الگویی برای سایر مهدهای کودک در سراسر کشور باشد و دامنه اثرگذاری آن فراتر از استان خواهد بود و فلسفه تعلیم و تربیت، شکل دادن به فکر و آموزش فهم است و باید ذهن کودک از ابتدا به تفکر و خردورزی عادت کند، و طبق تأکیدات مقام معظم رهبری درباره استفاده از شعر، کتاب و نقاشیهای کودکانه اشاره کرد.
مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی تصریح کرد: سند اعتلای بسیج، توسعه و استانداردسازی مهدهای قرآنی را با محور تربیت اسلامی نونهالان و مادران دنبال میکند و این سند راهبردی دهساله به ویژه برای سن نوزاد تا ۶ سال برنامهریزی شده است.
وی گفت: جشنواره نهال در دو مرحله استانی (نیمه دوم ۱۴۰۴) و ملی (نیمه اول ۱۴۰۵) برگزار میشود، و در مرحله استانی آثار به صورت فیلم و عکس دریافت و داوری میشوند.
موسویان درباره روند جشنواره عنوان کرد: در پایان مرحله استانی از برگزیدگان تقدیر میشود و در مرحله ملی، منتخبین به رقابت حضوری میپردازند و نفرات اول تا سوم معرفی خواهند شد.
در پایان جلسه نیز از پوستر جشنواره نهال رونمایی شد و برنامههای اجرایی شامل تشکیل دبیرخانه، کمیتههای اطلاعرسانی و داوری و تبلیغات منظم در سطح استان اعلام شد.
