مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهر، در کنار نگهداری فضای سبز شهری توسعه این فضا را نیز بر اساس طرح تفصیلی شهرکرد اجرا میکند.
مدیر فضای سبز شهرداری شهرکرد عنوان داشت: با توسعه فضای سبز به ریههای شهر کمک میکنیم و در دین اسلام هم بر نگهداری درختان بسیار تاکید شده است.
حبیبی افزود: سرانه فضای سبز در شهرکرد مطلوب است اما در بحث پراکندگی و عدالت توزیع این فضا مشکلاتی وجود دارد.
وی عنوان داشت: سازمان سیما و منظر شهرداری در بحث تأمین امنیت در پارکها و فضاهای سبز وظیفه غیرمستقیم دارد و در همین راستا تأمین روشنایی، نردهگذاری، تأسیسات، بهبود معابر بر عهده این سازمان است، اما در خصوص حضور معتادان متجاهر در برخی از پارکها ما وظیفهای نداریم.
مدیر فضای سبز شهرداری شهرکرد یادآور شد: این در حالی است که این سازمان همکاریهایی با نیروی انتظامی داشته و برای رفع چنین مشکلاتی برای پارکهای بزرگ شهر قرارداد منعقد شده است و حضور پررنگ نیروی انتظامی در پارکهایی مانند «تهلیجان»، «ملت» و «لاله» مشهود است، اما اگر مردم در پارکهای محلهای با چنین آسیب اجتماعی مواجه شدند میتوانند با سامانه ۱۳۷ تماس گرفته و مشکل را برای رفع مطح کنند.
حبیبی بیان داشت: بحث هرس و حذف پاپوشهای درختان در از بین بردن محیطی امن برای معتادان متجاهر تاثیر بسزایی دارد.
وی گفت: بهار و تابستان سختی را از لحاظ کمآبی پشت سر گذاشتیم و امید است امسال گرفتاریها در این زمینه کاهش یابد، از سال ۹۶ با ابلاغ قانون هوای پاک شهرداریها ملزم به استفاده از قانون منابع آب پایدار برای آبیاری فضای سبز و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی شده، بنابراین شهرداریها موظف به انتقال پساب شدند.
مدیر فضای سبز شهرداری شهرکرد ادامه داد: در فاز اول اجرای پساب ۸/۵ کیلومتر با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان لولهگذاری مسیر از جاده بهرامآباد تا پارک آبی جنگلی، صورت گرفت، همچنین پیگیریم برای دریافت ۱/۵ هکتار زمین از اراضی دولتی قسمت جنوبی تصفیهخانه شهرکرد، برای احداث تصفیهخانه تکمیلی و ۷۰ میلیارد اعتبار هم برای احداث آن در نظر گرفته شده است.
حبیبی تاکید کرد: اگر منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی واگذاری زمین را تسریع کنند، ورود پساب احیای فضای سبز و کمربند سبز را به دنبال خواهد داشت.
