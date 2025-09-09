تحقق ۳۵ درصدی بودجه عمرانی شهرداری شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان عصر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بودجه شهرداری شهرکرد در سال جاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۵۸ درصد آن به بخش عمرانی اختصاص یافته؛ در حالی که در سالهای گذشته این نسبت برعکس بود و سهم بودجه جاری تا ۷۰ درصد نیز میرسید.
وی افزود: تا پایان مردادماه، ۳۵ درصد از بودجه عمرانی محقق شده که نسبت به شرایط اقتصادی کشور، رقم قابل توجهی است. این میزان تحقق نشاندهنده اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری و مشارکت آنان در توسعه شهر است.
واحدیان با اشاره به تدوین طرح جامع ترافیک شهرکرد گفت: این طرح با چشمانداز ۱۵ تا ۲۰ ساله تا سال ۱۴۱۸ طراحی شده و آسیبشناسیهای لازم در آن صورت گرفته است. اجرای این طرح میتواند زیرساختهای حملونقل شهری را بهبود بخشد و موجب روانسازی ترافیک در محورهای مهمی چون خیابان ملت و شهید خرازی شود.
وی تأکید کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی، همافزایی میان دستگاههای اجرایی و وجود برنامهریزی دقیق در شهرداری، زمینهساز اجرای پروژههای عمرانی و توسعه شهری شده است.
واحدیان با اشاره به مشکلات پیشآمده در روند اجرای پروژهها گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، محدودیتهای ترددی و ناترازیهای انرژی موجب توقف برخی فعالیتها شد. پروژه تقاطع نیز به دلیل تأخیر در تأمین مصالح و افزایش هزینهها با چالشهای جدی مواجه شد.
وی افزود: سفارشهای مصالح ساختمانی ما به دلیل اولویتبندی قطر در تأمین کالاها، با تأخیر دو تا سهماهه مواجه شدهاند. این موضوع برنامهریزیهای زمانبندی را به تعویق انداخت و فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد کرد.
شهردار شهرکرد ادامه داد: در برخی موارد، برای حفظ روند اجرایی پروژهها، جلساتی با پیمانکاران برگزار شد تا با حذف ضمانتنامهها یا ارائه تسهیلات قانونی، آنان را به ادامه همکاری متقاعد کنیم. بخش عمدهای از پیشرفت پروژهها تا این مرحله، فیزیکی بوده و تلاش داریم با حمایتهای قانونی و مردمی، روند توسعه شهری را حفظ کنیم.
