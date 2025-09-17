بوشهر پایتخت مقاومت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان استانی در سالن شهید آوینی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: بوشهر دارای سرمایه هنری بسیار خوبی در شاخه‌های مختلف هنری همچون هنرهای تجسمی است.

وی با بیان اینکه هر یک از شاخه‌های هنری فعال در حوزه هنری بوشهر افتخار بزرگی محسوب می‌شود افزود: جوانان انقلابی بوشهر سرمایه‌ای ارزشمند هستند. از طرف دیگر پیشکسوتان هنری این استان نیز باعث افتخارند و آثارشان مایه چشم روشنی همه ما به شمار می‌آید.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: هنر به عنوان زیست‌بوم استان هنرپروری همچون بوشهر، سرمایه‌ای گرانبهاست و ما وظیفه مهمی بر گردن داریم تا این فرهنگ و میراث را پاس بداریم.

دادمان با اشاره به دیدار خود با آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بوشهر گفت: استان بوشهر بیش از ۶۰۰ سال سابقه مقاومت در برابر بیگانگان را در پرونده آزادگی و مقاومت خود ثبت کرده و به همین دلیل است که این استان را پایتخت مقاومت ایران می‌نامند از این رو وظیفه هنرمندان است که این تاریخ و فرهنگ غنی و با اصالت را به زبان هنری به مردم معرفی کنیم.

در پایان این آئین، از زحمات وحید نمازی، سرپرست پیشین حوزه هنری بوشهر تقدیر و مصطفی مشفقیان به عنوان رئیس جدید این حوزه هنری معارفه شد.