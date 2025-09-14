فضاهای هنری و سینمایی استان بوشهر توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رئیس حوزه هنری کشور اظهار کرد: حوزه هنری در پویایی جامعه و امیدآفرینی و همچنین اعتلای سطح فرهنگ و هنر، تأثیر بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه بوشهر پیشینه فرهنگی غنی دارد افزود: یکی از مصداق‌های بارز این سخن، تأسیس مدرسه سعادت بوشهر بعد از دارالفنون به عنوان یکی از نخستین مدرسه‌ها با سبک نوین آموزش در کشور است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بوشهر در حوزه علم، قلم و کتاب و مطبوعات نیز تاریخ دیرین و جایگاه خاصی دارد و البته در عرصه سینما نیز قدمتی بیش از یک قرن دارد.

زارع در بخش دیگری از سخنان بر توسعه فضاهای هنری و سینمایی استان تاکید و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاران در همه عرصه‌ها از اولویت‌های استان است.

رئیس حوزه هنری کشور نیز با تقدیر از استاندار بوشهر در حمایت از هنرمندان و حوزه هنری اظهار کرد: بوشهر دارای هنرمندان متعهد و ارزنده‌ای است و ظرفیت بالایی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارد.

محمدمهدی دادمان افزود: امیدآفرینی در جامعه، مبتنی بر بازآفرینی هویتی با حضور هنرمندان به نتیجه مطلوب می‌رسد. وی با اشاره به معرفی مصطفی مشفقیان به عنوان رئیس حوزه هنری بوشهر گفت: امیدوارم با حضور وی، شاهد فعالیت‌های بیشتر حوزه هنری در استان بوشهر باشیم.