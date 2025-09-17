به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که حاکمیت رژیم سوریه به سرپرستی ابو محمد جولانی تحت فشار آمریکا، مذاکرات با تل آویو را برای دستیابی به یک توافق امنیتی تسریع کرده است.

سوریه با این امید وارد توافق مذکور شده است که این توافق منجر به بازپس‌گیری اراضی اشغال شده توسط اسرائیل طی ماه‌های اخیر شود، اما رویترز پیش بینی کرد که این توافق به سطح یک معاهده صلح جامع نخواهد رسید.

چندین منبع خبری به خبرگزاری رویترز گفتند که واشنگتن فشار مضاعفی را برای پیشبرد مذاکرات تا زمان برگزاری اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد می‌کند تا بتواند از تریبون این مجمع خبر توافق امنیتی دو طرف را اعلام کند.

بنا بر این گزارش، حتی دستیابی به یک توافق متوسط نیز برای ترامپ یک دستاورد محسوب می‌شود، چرا که صهیونیست‌ها در طول مذاکرات چند ماهه، موضع سرسختانه خود را ادامه داده و حاکمیت جولانی بویژه بعد از درگیری‌های فرقه‌ای در سویدا و مداخله نظامی رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات از موضع ضعف وارد شد.

بر اساس اعلام منابع خبری رویترز که شامل مقامات نظامی و سیاسی سوریه و دو منبع اطلاعاتی و یک مقام سیاسی صهیونیست هستند، پیشنهاد سوریه با هدف عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغال شده در چند ماه گذشته، بازگرداندن منطقه حائل توافق شده در آتش‌بس ۱۹۷۴ به حالت غیرنظامی و توقف حملات هوایی و نفوذهای زمینی اسرائیل در سوریه مطرح شده است.

این منابع اظهار داشتند که مذاکرات به وضعیت بلندی‌های جولان که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ اشغال کرد، نپرداخته است. یک منبع سوری آگاه از موضع دمشق گفت که این مسئله برای آینده باقی خواهد ماند. این در حالی است که یک منبع صهیونیست گفته است که تل آویو برای این توافق امتیاز زیادی به طرف سوری نخواهد داد.