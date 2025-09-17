مصر: برای هر سناریویی آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر تاکید کرد که این کشور برنامه مشخصی برای مقابله با تحولات احتمالی در فلسطین اشغالی دارد و نهادهای دولت و وزارت خانهها برای رویارویی با هر سناریویی آماده هستند.
وی اضافه کرد، مصر هرگز اجازه نخواهد داد کوچ اجباری فلسطینیها از نوار غزه یا حذف مسأله فلسطین صورت بگیرد. آنچه که با نام «اسرائیل بزرگ» مطرح میشود به دقت بررسی شده و طرحهای لازم برای مقابله با آن تدوین شده است.
مدبولی تصریح کرد: شهروندان مصری باید نسبت به چالشهای پیش روی این کشور آگاه باشند و تحولات منطقه و جهان را تحلیل کنند. تلاشهایی برای هدف قرار دادن مصر در جریان است.
روز گذشته تال اورتان کارشناس امور نظامی رژیم صهیونیستی و افسر سابق سرویس اطلاعات نظامی این رژیم هشدار داد که سرویسهای جاسوسی تل آویو باید مصر را زیر نظر بگیرند چرا که این کشور خود را برای جنگ با رژیم صهیونیستی آماده میکند.
