افشای مسیر جدید صادرات کالاهای ترکیه به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، با وجود اعلام ممنوعیت کامل تجارت دریایی ترکیه با رژیم صهیونیستی، از جمله منع تردد کشتی‌ها با پرچم این کشور به بنادر تحت اشغال اما عیران سیب رئیس یکی از جمعیت‌های پیمانکاری رژیم صهیونیستی فاش کرد که آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار مرکزی این رژیم نشان می‌دهد طی ماه‌های ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ ارزش واردات کالاها از ترکیه به اراضی اشغالی به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون شکل (واحد پول رژیم) می‌رسد.

بر اساس این گزارش، به عنوان مثال تا به امروز حجم واردات سنگ مرمر از ترکیه ماهانه به ۵۰ میلیون دلار می‌رسد و گفته شده که هر ماه هزار و ۵۰۰ محموله سنگ مرمر از ترکیه وارد اراضی اشغالی می‌شود.

سایت معا نوشت، محموله‌های وارداتی از ترکیه ابتدا به یونان منتقل می‌شوند و اوراق تجاری در این کشور تبادل می‌شود به طوری که گویی ثبت سفارش در یونان صورت می‌گیرد.

تال بار یکی از مسئولان شرکت‌های گروپ که در زمینه ساخت و ساز فعالیت می‌کند اعلام کرده ترکیه یکی از بزرگترین صادر کنندگان مواد خام به اراضی اشغالی است.

این در حالی است که دولت ترکیه در می ۲۰۲۴ از توقف کامل روند صادرات و واردات با طرف صهیونیستی خبر داد.