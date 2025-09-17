به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با بیان اینکه بخش خصوصی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه نقش بیبدیلی در مدیریت بحران ایفا کرده است، اظهار کرد: اگر تلاشهای مجتمعهای تولیدی، صنایع کوچک، اتاقهای بازرگانی، اصناف و فروشگاههای زنجیرهای نبود، عبور از بحران سالهای اخیر ممکن نبود. حاکمیت به اندازه بخش خصوصی پای کار نبود و از زحمات آنان قدرشناسی کامل انجام نشده است.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در مدیریت بحرانهای اقتصادی گفت: اصلاح سیاستهای ارزی، انسجام سیاستهای صنعتی و تجاری، و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان میتواند صادرات غیرنفتی کشور را تا ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش دهد و به رشد تولید در شرایط کنونی کمک کند.
شجاعی با اشاره به ناترازی شدید انرژی در سال گذشته افزود: این ناترازی بالغ بر ۳۳ همت به بخش صنعت و معدن تحمیل شده و پیشبینی میشود در شش ماهه اول سال جاری نیز اثرات آن ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در کنار محدودیتهای سمت عرضه، سمت تقاضا نیز با مشکل مواجه است و برخی صنایع با کاهش بیش از ۸۰ درصدی تقاضا روبرو هستند. در چنین شرایطی تنها با همکاری نزدیک بخش خصوصی و حاکمیت میتوان از بحران عبور کرد.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت انسجام سیاستها تأکید کرد و گفت: سیاست صنعتی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند فعالیت مستمر و پایدار داشته باشند.
وی افزود: با تغییرات جزئی در سیاست ارزی، امکان تضمین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان سال وجود دارد و با این اصلاحات میتوان فرصتهای صادراتی را به رغم از دست رفتن فرصتهای شش ماهه اول، همچنان محقق کرد.
شجاعی به اقدامات وزارت صمت در حوزه تأمین مالی تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، ایجاد حساب ویژه سرمایه در گردش در دستور کار قرار گرفته است. این حساب بر اساس فروش سال قبل واحدها اعتبار اعطا میکند و امکان استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات، مالیات و بیمه فراهم است.
وی افزود: واحدهای تولیدی میتوانند تا ۹۰ درصد فروش سال قبل از این اعتبار استفاده کنند که مخصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط تحولآفرین خواهد بود.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به اقدامات وزارت صمت برای تقویت سمت تقاضا اشاره کرد و گفت: طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری است و انتظار میرود ظرف یک ماه آینده اجرایی شود. این طرح میتواند ضمن افزایش توان خرید فعالان اقتصادی، تحرکی برای احیای تقاضا در صنایع ایجاد کند.
شجاعی همچنین به پروژههای استانی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند تولید بدون کارخانه، سامانه بههمرسان و مجوزهای بینام در استان زنجان در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات میتواند ضمن تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، فرصتهای جدید کارآفرینی و توسعه صنعتی را ایجاد کند.
وی ضمن قدردانی مجدد از تلاشهای بخش خصوصی گفت: با همکاری نزدیک حاکمیت و فعالان اقتصادی، امیدواریم بتوانیم مشکلات جاری را کاهش داده و روند تولید و صادرات کشور را به مسیر رشد بازگردانیم. همانگونه که پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد ایثار و تعهد بینظیر بخش خصوصی بودیم، امروز نیز همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت، کلید عبور از بحران اقتصادی است.
