برنت ۶۷ دلار و ۵۹ سنت شد

به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه ثابت مانده است. شرکتکنندگان بازار درحال بررسی احتمال مختل شدن عرضه نفت روسیه بهدنبال حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههای نفت این کشور هستند. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۵ سنت ما معادل ۰.۲۲ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۵۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۴ سنت معادل ۰.۲۲ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۴۴ سنت معامله میشود.اوکراین بهدنبال توقف مذاکرات صلح، حملههای خود به زیرساختهای انرژی روسیه را در تلاش برای کاهش توانایی جنگی مسکو تشدید کردهاست.
تحلیلگران میگویند افزایش ترس از مختل شدن عرضه نفت روسیه بهعنوان یکی از اصلیترین تولیدکنندگان دنیا که بیشاز ۱۰ درصد است تولید جهانی نفت را در اختیار دارد، قیمت این کالا را بالا برده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در روز دوشنبه گفت دولت تعرفههای اضافی بر کالاهای چینی جهت توقف خرید نفت این کشور از روسیه وضع نخواهد کرد، مگراینکه کشورهای اروپایی هم چنین تعرفههایی علیه چین و هند اعمال کنند.
سرمایهگذاران همچنین منتظر نتیجه اجلاس دو روزه فدرال رزرو آمریکا در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر هستند. انتظار میرود این بانک نرخ بهره را پایین بیاورد. کاهش هزینههای وامگیری میتواند تقاضا برای سوخت را تقویت کند.
ضعف دلار آمریکا بهخاطر احتمال کاهش نرخ بهره هم از قیمت نفت حمایت کردهاست.شاخص دلار تا پایینترین سطح طی یک هفته گذشته کاهش یافته و خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.
حملات رژیم صهیونیستی به غزه هم تشدید شده که بر مخاطرات در خاورمیانه میافزاید.
