۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

۲.۸ تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

۲.۸ تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی محموله تازه ای از ذخایر دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول روباتیک پروگرس ۹۳ روسیه دیروز ساعت ۱۷:۲۳ دقیقه به وقت گرینویچ در کنار ماژول Zvezda ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت. این کپسول دو روز قبل همراه یک موشک سایوز از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد.

اتصال کپسول به ماژول ایستگاه فضایی بین المللی در ارتفاع ۴۱۸ کیلومتری شمال قزاقستان انجام شد. پروگرس ۹۳ حامل ۲.۸ تن غذا، سوخت و محموله هایی برای دیگر فضانوردان حاضر ایستگاه فضایی بین المللی بود. این کپسول به مدت شش ماه در ایستگاه فضایی بین المللی باقی میماند و پس از آن جدا می شود و به سمت زمین حرکت می کند تا در اتمسفر سیاره بسوزد و نابود شود.

شیوا سعیدی

