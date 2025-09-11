استقبال تورگردانان از محدودیت در سفر بی برنامه گردشگران خارجی

مصطفی شفیعی شکیب رئیس جامعه تورگردانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش به آژانسهای مسافرتی اعلام شد که گردشگران خارجی که قصد سفر به ایران را دارند باید همراه با تور سفر کرده و راهنمای گردشگری نیز همراهشان باشد.
وی گفت: این اتفاق خوبی است چون از سفر افراد بدون ویزا و بی برنامه جلوگیری میشود. این افراد معمولاً به خانه افراد میرفتند و شهر به شهر هیچهایک میکردند و بابت سفرشان هزینهای نمیدادند این اتفاق با فرهنگ ما سنخیتی ندارد و درآمدی هم عاید آژانس دار و فعالان گردشگری و جامعه محلی نمیشد. برخی اوقات بین همین افراد افراد نفوذی هم بودند که برای نظام دردسر درست میکردند. از این نظر ما موافق آن هستیم که گردشگران به صورت انفرادی و بدون برنامه وارد کشور نشوند. البته این درخواست آژانسداران نبوده ولی تصمیمی بود که مسئولان بعد از جنگ گرفتند و قطعاً به نفع تورگردانان است.
شفیعی شکیب بیان کرد: گردشگران باید با تور و راهنما توسط یک آژانس هماهنگ شده و به ایران بیایند در آن صورت آژانسی که کارهای ویزای او را انجام داده مسئولیت سفر او را به عهده میگیرد. ما نظرمان را درباره این دستورالعمل به وزارت میراث فرهنگی دادهایم. الان آژانسهایی هستند که فقط کار ویزا یا رزرو هتل را انجام میدهند برای آنها هم مشکلی وجود ندارد یک گردشگر میتواند از یک آژانس هتل بگیرد و از آژانس دیگر ویزا.
وی ادامه داد: در این صورت درآمدی هم برای آژانسها ایجاد خواهد شد. پیش از این هر راهنما یا فعال گردشگری برای خود یک کانال یا یک سایت داشت و به صورت شخصی گردشگر خارجی به ایران میآورد. ولی الان سفرهای بدون برنامه حذف میشود و سفر گردشگران خارجیبا برنامه انجام خواهد شد. ما در مقابل هر اتفاق جدیدی مقاومت میکنیم درصورتی که اگر خوب اجرا شود در دراز مدت نفع آن به همه میرسد.
پیش از این وزیر میراث فرهنگی اعلام کرده بود که هیچ محدودیتی برای ورود گردشگران خارجی اعمال نشده و ابلاغی هم به من به عنوان وزیر و به وزارت میراث فرهنگی نیز نشده است.
