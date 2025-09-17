به گزارش خبرنگار مهر، سکینه طیبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: هزینههای ایاب و ذهاب، تغذیه و خوابگاه دانشآموزان شبانهروزی رقم قابل توجهی است.
به گفته وی، برآوردهای انجامشده نشانگر آن است که هزینه روزانه هر دانشآموز شبانهروزی شامل صبحانه، ناهار، شام، میانوعده و سایر خدمات خوابگاهی بهطور متوسط ۲۹۰ هزار تومان بوده و هر ماه حدود ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان باید برای هر دانشآموز شبانهروزی هزینه شود.
طیبی با اشاره به اینکه دانشآموزان شبانه روزی بهطور میانگین هفت ماه از سال در خوابگاهها هستند، افزود: مجموع هزینههای مورد نظر در این خصوص بسیار زیاد است و اعتبارات دولتی تنها قسمتی از این هزینهها را پوشش میدهد.
معاون پژوهشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته ۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرانه غذایی توسط وزارت آموزش و پرورش در این زمینه تخصیص یافت که این رقم پاسخگوی همه نیازها نبود و بخشی از هزینهها توسط خیرین و با مشارکت والدین تأمین شد.
وی بیان کرد: در سال جاری هم با پیگیریهای استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، ۴۰ میلیارد تومان تاکنون در این زمینه وصولی داشتهایم که در دو مرحله توزیع شده و بخشی هم در مهر ماه اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه در سفر استاندار به تهران، ۱۰ میلیارد تومان دیگر برای تقویت سرانهها جذب شد، متذکر شد: توزیع اعتبارات بر اساس شاخصهای رسمی از جمله سطح محرومیت و دوری یا نزدیکی مناطق برای رعایت عدالت آموزشی انجام میشود.
معاون آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته تنها ۶ درصد از درخواست استان در زمینه افزایش سرانهها محقق شد و این در حالی است که نیاز واقعی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود.
نظر شما