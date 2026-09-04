به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم ابراهیمی شامگاه جمعه همزمان با صد و هشتاد و هشتمین شب تجمع مردم لنگرود با اشاره به ویژگی‌های یاران امام زمان(عج) اظهار کرد: یاران حضرت در حلقه‌های مختلف شکل می‌گیرند و نیروهای اصلی قیام باید انسان‌هایی وارسته، بصیر و آماده جانفشانی باشند.

وی با بیان اینکه یاران واقعی امام زمان(عج) باید در برابر فرمان حضرت مطیع باشند، تصریح کرد: این افراد باید به درجه‌ای از آمادگی برسند که اگر امام فرمان حرکت به سوی میدان، دریا یا آتش را صادر کرد، بدون تردید اطاعت کنند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اذعان کرد: در دوران ائمه اطهار(ع) افرادی برای دعوت به قیام نزد امامان می‌آمدند، اما به دلیل نبود یاران واقعی و آماده، شرایط برای قیام فراهم نمی‌شد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به ماجرای ابومسلم خراسانی و پیشنهاد قیام به امام صادق(ع) بیان کرد: صرف وجود جمعیت زیاد و ادعای آمادگی برای قیام کافی نیست، بلکه یاران باید از نظر اعتقادی و عملی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به نهضت امام خمینی(ره) ادامه داد: امام راحل در شرایطی قیام کرد که حلقه نخست یاران ایشان، افرادی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهدای محراب بودند و این افراد برای دفاع از آرمان‌های انقلاب آمادگی کامل داشتند.

استاد حوزه علمیه، انقلاب اسلامی را زمینه‌ساز بیداری ملت‌ها دانست و تاکید کرد: انقلاب اسلامی را می‌توان حرکتی در مسیر ظهور امام زمان(عج) دانست و مردم باید با حفظ ایمان، تقوا و آمادگی، خود را برای این مسیر آماده کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به تحولات منطقه و جایگاه جبهه مقاومت گفت: شیعه یعنی پیرو علی(ع) که در هر جایی نیاز باشد برای دفاع از حق و مظلوم وارد میدان شود؛ امروز نیز نمی‌توان جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان را در شرایط سخت تنها گذاشت.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از جبهه مقاومت اظهار کرد: همان‌گونه که مردم و رزمندگان مقاومت در مقاطع مختلف در کنار ملت ایران ایستاده‌اند، امروز نیز باید از جبهه مقاومت و آرمان‌های اسلامی حمایت کرد.