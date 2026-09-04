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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۶

بقائی:

اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند

اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود خطاب به مردم آمریکا نوشت: اجازه ندهید رژیم صهیونیستی فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به مقاله منتشره در یکی از رسانه‌های اسرائیلی که در آن پیشنهاد شده است از دانشجویان بدهکار به شبکه بانکی برای سربازگیری جهت ادامه جنگ با ایران استفاده شود، نوشت: «آمریکایی‌ها، لطفا فقط یک سؤال از خودتان بپرسید: چرا باید به پسران و دختران شما وعده بخشودگی بدهی بانکی داده شود تا در ازای آن در جنگی بجنگند و کشته شوند که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است؟

وی افزود: «اورشلیم پست» آشکارا دقیقاً درباره همین ابتکار بحث کرده است: استفاده از بدهی وام‌های دانشجویی و کارت‌های اعتباری جهت سربازگیری از بین آمریکایی‌های بدهکار برای اعزام آنها به جبهه جنگ با ایران! این، یعنی جنگ دیگران با استفاده ابزاری از جان و مالیات شما!

بقائی خاطزنشان کرد: اجازه ندهید شما را به پیاده‌نظام جبهه جنگ و پرداخت‌کننده صورت‌حساب هزینه‌های آن تبدیل کنند؛ همان جنگی که هرگز انتخاب شما نبوده است. اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند.

کد مطلب 6937450

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    نظرات

    • ادم IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 1
      پاسخ
      امام خمینی رحمت الله علیه چه دقیق ودرست فهمیده بودندوتعبیرکردندکه اسراییل غده سرطانی است باید ریشه کن شود.یهودیان صهیونیست اسراییل که از جاهای دیگر رفتند فلسطین را به زوراشغال کردند و خانه های فلسطینیان را از انهاگرفتندحالاهم طمع بیشتری دارند و برای همین هر روز جنگ میکنندتاحکومت ننگینشان باقی بماند.آنها همچنین مساحتی ازجنوب لبنان راگرفتن و به این هم راضی نخواهند شد.فقط نتانیاهو باید کشته شود.بایدبه تلافی خون رهبرمان نتانیاهو رابکشیم واین کار را زودترانجام بدیم.ترامپ رابایدقدرتشو ازش گرفت
    • NP DE ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      3 1
      پاسخ
      برای اسراییل و این قوم تندرو جنایتکار و سردمدارانش قربانی کردن آمریکایی ها برای حفظ موجودیت خود در اشغال سرزمین فلسطین حتی با استفاده از ابزار مالی مالیاتی مهم نیست چون جانشان هیچ ارزشی برایشان ندارد ...

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