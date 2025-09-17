فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تکمیل پروژه راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آبادغرب اظهار داشت: این طرح اکنون در آستانه ورود به مرحله ریل‌گذاری قرار دارد و طی چند روز آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن یکی از مطالبات اصلی مردم اسلام‌آبادغرب و استان کرمانشاه در حوزه زیرساختی است، افزود: اجرای این طرح علاوه بر کوتاه کردن مسیرهای ارتباطی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان خواهد داشت و دسترسی آسان‌تر به شبکه ریلی کشور را برای مردم منطقه فراهم می‌کند.

شهبازی با اشاره به پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه گفت: بخش عمده عملیات عمرانی و زیرسازی راه‌آهن انجام شده و هم‌اکنون وارد مرحله حساس و نهایی ریل‌گذاری شده‌ایم که تکمیل آن سرعت‌بخش ادامه روند خواهد بود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب تأکید کرد: در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان کرمانشاه، اعتباری معادل ۶ همت برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته که به‌طور مستقیم روند اجرایی را تقویت کرده است. این منابع مالی سبب خواهد شد موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه برطرف شود و عملیات اجرایی با شتاب بیشتری دنبال گردد.

وی یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که با تأمین منابع و تداوم روند فعلی، طرح راه‌آهن کرمانشاه–اسلام‌آبادغرب تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسمی برسد و در اختیار مردم قرار گیرد.

شهبازی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر آثار اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی نیز تأثیرگذار است؛ چرا که کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی جابه‌جایی و تسهیل ارتباطات منطقه‌ای از جمله دستاوردهای مهم آن خواهد بود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و پیگیری مسئولان استانی و کشوری تأکید کرد: این پروژه بزرگ زیربنایی، نویدبخش تحولی مثبت در آینده توسعه استان است و بهره‌برداری از آن گامی مهم در مسیر محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی غرب کشور به شمار می‌رود.