آغاز عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن کرمانشاه–اسلام‌آبادغرب طی روزهای آینده

کرمانشاه- فرماندار اسلام‌آبادغرب از آغاز عملیات ریل‌گذاری مسیر راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آبادغرب طی چند روز آینده خبر داد.

فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تکمیل پروژه راه‌آهن کرمانشاه به اسلام‌آبادغرب اظهار داشت: این طرح اکنون در آستانه ورود به مرحله ریل‌گذاری قرار دارد و طی چند روز آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن یکی از مطالبات اصلی مردم اسلام‌آبادغرب و استان کرمانشاه در حوزه زیرساختی است، افزود: اجرای این طرح علاوه بر کوتاه کردن مسیرهای ارتباطی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان خواهد داشت و دسترسی آسان‌تر به شبکه ریلی کشور را برای مردم منطقه فراهم می‌کند.

شهبازی با اشاره به پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه گفت: بخش عمده عملیات عمرانی و زیرسازی راه‌آهن انجام شده و هم‌اکنون وارد مرحله حساس و نهایی ریل‌گذاری شده‌ایم که تکمیل آن سرعت‌بخش ادامه روند خواهد بود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب تأکید کرد: در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان کرمانشاه، اعتباری معادل ۶ همت برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته که به‌طور مستقیم روند اجرایی را تقویت کرده است. این منابع مالی سبب خواهد شد موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه برطرف شود و عملیات اجرایی با شتاب بیشتری دنبال گردد.

وی یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که با تأمین منابع و تداوم روند فعلی، طرح راه‌آهن کرمانشاه–اسلام‌آبادغرب تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسمی برسد و در اختیار مردم قرار گیرد.

شهبازی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر آثار اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی نیز تأثیرگذار است؛ چرا که کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی جابه‌جایی و تسهیل ارتباطات منطقه‌ای از جمله دستاوردهای مهم آن خواهد بود.

فرماندار اسلام‌آبادغرب در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و پیگیری مسئولان استانی و کشوری تأکید کرد: این پروژه بزرگ زیربنایی، نویدبخش تحولی مثبت در آینده توسعه استان است و بهره‌برداری از آن گامی مهم در مسیر محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی غرب کشور به شمار می‌رود.

