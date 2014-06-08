استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب باعث توسعه اقتصادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، اکبر جلال نژاد، ناظر گمرکات جمهوری اسلامی، مصطفایی، مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه و همچنین رضایی، مدیرعامل منطقه ویژه اسلام آبادغرب از روند اجرایی سایت منطقه ویژه اسلام آبادغرب برای استقرار گمرک بازدید بعمل آوردند.

در این دیدار، رضایی، مدیرعامل منطقه ویژه گزارشی از روند پیشرفت این زیرساختها ارائه کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و نیز همکاری و تعامل مسئولان بسیاری از مشکلات این طرح رفع شده است.

رضایی گفت: موضوع تکمیل ساختمان اداری، باسکول، رفع مشکل اینترنت برای استقرار گمرک در سایت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب انجام گرفته است.

در ادامه، مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه نیز بیان داشت: خوشبختانه عملیات ساخت و اجرای این پروژه در سایت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب با برنامه پیش رفته است و به زودی می توان شاهد افتتاح این بخش باشیم.

مصطفایی گفت: امیدواریم که کارهای جزیی باقیمانده در این طرح به زودی انجام شود و گمرک در این منطقه ویژه اقتصادی مستقر شود که این می تواند نقش بسیار زیادی در ارتقا اقتصادی این منطقه داشته باشد.

در ادامه این بازدید، اکبر جلال نژاد، ناظر گمرکات جمهوری اسلامی پاره ای از موارد را برای تسریع در روند اجرایی این طرح بیان کرد.