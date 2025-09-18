به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، ظهر پنجشنبه در حاشیه رونمایی از طرح «سلام» در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت اجتماعی گفت: سلامت اجتماعی همه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را که در جامعه جریان دارد شامل می‌شود و رفاه اجتماعی، بهزیستی اجتماعی و فضائل اجتماعی سه بعد اصلی سلامت اجتماعی هستند که هر کدام شاخص‌های متعددی همچون آموزش، اشتغال، مسکن و توانمندسازی را دربر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در اداره کشور هزینه‌بر بودن و موازی‌کاری دستگاه‌ها است، افزود: بیش از ۱۰ دستگاه در حوزه‌های مشابه فعالیت می‌کنند و این موضوع باعث اداره گران، پیچیده و کم‌کیفیت کشور شده است، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد خدمات باید ساده، در دسترس، فراگیر، ارزان و با کیفیت ارائه شوند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه وجود ۱۱۹ هزار مدرسه در سراسر کشور، حتی در دورترین نقاط مرزی، می‌تواند ظرفیت بی‌بدیل محور ارائه خدمات اجتماعی قرار گیرد، عنوان کرد: محور کار در طرح اجتماعی سلامت معلم‌محور مدرسه و مدیر مدرسه است.

وی با بیان اینکه اصل عدالت در این طرح به معنای آن است که نیازمندان واقعی و گروه‌های آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارند، یادآور شد: بهزیستی در این طرح تنها نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند و خدمات توانمندسازی، پیشگیرانه و حمایتی در ساعات بعد از ظهر مدارس ارائه خواهد شد تا همه مردم محله، به ویژه خانواده‌ها و نوجوانان، از آن بهره‌مند شوند.

حسینی با اشاره به اینکه ما قرار نیست باری بر دوش مدارس بگذاریم یا امکانات موجود را دچار آسیب کنیم، بلکه هدف آبادانی و ارتقای کیفیت مدارس است، ادامه داد: از هوشمندسازی تا بهبود زیرساخت‌ها، هر اقدامی که بتواند مدرسه را به کانون فعال اجتماعی تبدیل کند در دستور کار است.

سازمان بهزیستی تا کنون بیش از ۶۲ میلیون غربالگری بینایی انجام داده است

وی به تجربه موفق سازمان بهزیستی در حوزه غربالگری اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی تا کنون بیش از ۶۲ میلیون غربالگری بینایی انجام داده است که نتیجه آن جلوگیری از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر در کشور بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: این دستاورد باعث شد نرخ شیوع تنبلی چشم در ایران به یک و نیم درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم در سطح جهان حدود چهار درصد است و این موضوع اخیراً در سازمان ملل متحد ارائه شد و مورد تحسین ۱۸۵ کشور قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه‌های ویژه برای سالمندان خبر داد و گفت: مدارس و خانه‌های محلات به پاتوق سالمندان تبدیل خواهند شد و خدمات مشاوره، پیشگیری از آلزایمر، آموزش سبک زندگی سالم، تغذیه و فعالیت‌های هنری برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال نیز طرحی در نظر گرفته شده است که استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و تمایلات شغلی و تحصیلی آن‌ها شناسایی و بر اساس آن هدایت تحصیلی و مهارت‌آموزی انجام خواهد شد که این اقدام زمینه‌ساز اشتغال پایدار در آینده خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه باید به کانون الهام‌بخش فعالیت‌های محله تبدیل شود، عنوان کرد: طرح سلامت اجتماعی معلم‌محور با محوریت مدارس و مشارکت فرهنگیان، نهادهای تخصصی و خیرین، گام مهمی برای تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی جامعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم در سراسر کشور است.