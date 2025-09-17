انفجارهای شب گذشته در ری مربوط به مراسم شادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته صدای چند انفجار خفیف در حوالی میدان نماز و میدان شهید غیبی ری موجب نگرانی برخی شهروندان شد، که پیگیری‌های خبرنگار مهر، از بیژن سلیمانپور فرماندار ویژه ری حکایت از این دارد، که این این صداها مربوط به مراسم شادی بوده است.

فرماندار ویژه ری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیشب به بنده نیز اطلاع دادند که صدای چند انفجار خفیف شنیده شده که البته در برخی رسانه‌ها به‌صورت اغراق‌آمیز و با عنوان انفجارهای مهیب مطرح شد، که ما با این نوع روایت موافق نیستیم.

وی افزود: در کمتر از چند دقیقه پس از وقوع این حادثه، شخصاً با مسئولان انتظامی و امنیتی هماهنگ شدیم، خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشت. این صداها مربوط به مراسم شادی بوده و چند جوان از اقلام دست‌ساز استفاده کرده بودند که موجب ایجاد صداهایی در محیط شده بود.

فرماندار ویژه ری با تأکید بر حفظ آرامش عمومی گفت: پس از حصول اطمینان از اینکه مسئله خاصی وجود ندارد، به همه دوستان اعلام شد که آرامش حفظ شود. شرایط کاملاً عادی است و جای نگرانی نیست.

سلیمان‌پور با اشاره به ماه ربیع‌الاول و فضای شادی در جامعه تصریح کرد: این عزیزان قصد شادی داشتند و جرم مرتکب نشده‌اند، اما استفاده از اقلام غیرایمن که ممکن است آرامش شهروندان را برهم بزند یا برای خود افراد مخاطره‌آمیز باشد، مورد تأیید نیست.

وی در پایان توصیه کرد: از شهروندان عزیز درخواست داریم در مراسم شادی خود از اقلام استاندارد و ایمن استفاده کنند تا خدای نکرده آسیبی به کسی وارد نشود.