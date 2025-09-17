  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

ایجاد زیرساخت های سینمایی در خوزستان مورد توجه قرار می‌گیرد

اهواز - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: ایجاد زیرساخت های سینمایی در خوزستان مورد توجه قرار می‌گیرد و این اراده در مدیریت استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی چهارشنبه شب در آئین گرامیداشت روز ملی سینما که در سینما ساحل اهواز برگزار شد، اظهار کرد: شاید یکی از کارهای ارزشمندی که مغفول مانده و باید توسط دولت وفاق ملی مورد توجه قرار گیرد و اهتمام ویژه به آن مبذول شد، راه اندازی شورای عالی سینما است که در سطح کشور و برخی استان‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه استاندار خوزستان یکی از فرهنگی هنری‌ترین استانداران کشور است، گفت: در زمان تصدی بنده، عملکرد و توجه وی در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر دیده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به دیدار استاندار با ریاست سازمان سینمایی کشور، بیان کرد: مقرر شد پنجم مهرماه اولین شورای سینمای استان با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور و اعضای شورا به ریاست استاندار برگزار شود.

براتی با اعلام اینکه چهار اقدام خوب جز پیشنهادهای اولیه گفتگو با رئیس سازمان سینمایی کشور بود، تصریح کرد: حمایت و ساخت دو یا سه فیلم بلند سینمایی تا پایان دولت در دستور کار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: همچنین مقرر شد نسبت به زیرساخت‌های سینمایی استان توجه بیشتر شود که اراده آن در کشور و مدیریت کلان خوزستان وجود دارد، البته بخش خصوصی نیز باید اقبال و علاقه اش را نشان دهد.

وی با بیان اینکه بچه‌های سینمای جوان چندین سال است میزبان و شاهد رویداد نبوده اند، اظهار کرد: طبق صحبت‌ها با رئیس سازمان سینمایی کشور و استان قرار شد جشنواره سینمای جوان منطقه‌ای آذر ماه در خوزستان برگزار شود چرا که وقتی جشنواره به استانی بیاید چند مزیت دارد.

براتی، عضویت دستگاه‌های موثر، بانفوذ و متمول صنعتی خوزستان در شورای سینمای استان را دیگر موضوع مطرح شده اعلام کرد و افزود: منطقه آزاد اروند و مناطق نفتخیز جنوب برای این جلسه دعوت و عضو می‌شوند که طبیعتاً عضویت این دو دستگاه می‌تواند. رهاورد خوبی برای حوزه سینمایی استان داشته باشد.

