ارتکاب جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

این منابع به حملات شدید و گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به محله الکرامه در غرب شهر غزه اشاره کردند.

از سوی دیگر همزمان با تشدید حملات هوایی و شروع حمله زمینی به شهر غزه از دیروز سه شنبه، فلسطینی‌های ساکن این شهر مجبور به ترک خانه‌های خود شده و به سمت جنوب حرکت کرده‌اند.

در این بین، کودکان به دلیل ضعف و شرایط قحطی و سوء تغذیه، بیشترین آسیب را می‌بینند.

همزمان منابع خبری، تصاویری از لحظات اولیه کشتار غیرنظامیان از سوی رژیم اشغالگر قدس در غرب شهر غزه، نشان می‌دهد این رژیم، گروهی از شهروندان فلسطینی را در حین کوچ در نزدیکی بیمارستان شفا هدف قرار داده است.

در این حمله، ۱۳ فلسطینی تا این لحظه به شهادت رسیده‌اند.

این در حالی است که منابع پزشکی در غزه از افزایش شمار شهدای غزه به ۶۲ نفر خبر دادند که ۴۰ نفر از این تعداد، در شهر غزه به شهادت رسیده‌اند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که رژیم اشغالگر به طور عمدی، تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی برای وارد کردن سوخت به بیمارستان‌های استان غزه را ناکام گذاشته است.

وزارت بهداشت افزود: اشغالگران اسرائیلی بر ممانعت از استفاده سازمان بهداشت جهانی از راه‌های جایگزین برای رساندن سوخت به بیمارستان‌های غزه و شمال اصرار دارد.

بر اساس این بیانیه، جلوگیری از ورود سوخت مورد نیاز برای راه‌اندازی ژنراتورهای برق در بیمارستان‌های غزه به معنای توقف کامل خدمات بهداشتی است. بحران کمبود سوخت، توقف فعالیت مجتمع پزشکی الصحابه، بیمارستان خدمات عمومی، ایستگاه مرکزی اکسیژن، آمبولانس‌ها و سایر بیمارستان‌ها را در عرض چند روز تهدید می‌کند.

وزارت بهداشت هشدار داد: توقف ایستگاه مرکزی اکسیژن و آمبولانس‌ها در استان غزه به معنای قرار گرفتن در آستانه یک فاجعه بهداشتی و انسانی خطرناک است.

این وزارتخانه از تمامی نهادهای ذی‌ربط درخواست کرد تا برای اطمینان از دسترسی ایمن به سوخت مورد نیاز برای عملکرد بیمارستان‌ها در استان غزه، مداخله فوری داشته باشند.