به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های مجاهدین وابسته به مقاومت فلسطین امروز چهارشنبه از هدف قراردادن یک تانک مرکاوا متعلق به رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، گردان‌های مجاهدین اعلام کرد: ما یک تانک مرکاوا صهیونیستی را هدف قرار دادیم.

مطابق با اعلام این رسانه، تانک مرکاوا صهیونیست‌ها «در محله زیتون در شرق شهر غزه» هدف قرار گرفته است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص رسانه‌ای نشده است.

این در حالیست که آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان معاریو اخیراً اعتراف کرد، عملیات جبالیا که به تازگی علیه نظامیان صهیونیست در نوار غزه انجام و باعث هلاکت چهار تن از آنها شده نشان داد که یک نقطه ضعف کشنده در ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد.

اشکنازی اذعان کرد: نیروهای حماس قدرت خود را در جنگ‌های چریکی ثابت کرده‌اند. آنها توانسته‌اند از تجهیزات نظامی و پیشرفته ارتش رژیم صهیونیستی عبور کنند.