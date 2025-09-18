ایران یک - فیلیپین ٢؛ خطر حذف بیخ گوش شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، دو تیم والیبال ایران و فیلیپین از ساعت ۱۳ به مصاف هم رفتند.

ترکیب تیم ملی والیبال ایران

با تصمیم روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال مرتضی شریفی، محمد والی زاده، عرشیا به نژاد، علی حاجی پور، یوسف کاظمی، پویا خانزاده و آرمان صالحی در ترکیب این تیم برای آغاز دیدار برابر فیلیپین قرار گرفتند. شاگردان روبرتو پیاتزا که در لیگ ملت‌ها تحسین و توجه اهالی والیبال را به خود جلب کرده بودند، در جریان دیدار با مصر متزلزل و پرانتقاد ظاهر شدند و با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شدند، در دومین دیدار مقابل تونس در ست اول پراشتباه بازی کردند اما در ادامه به بازی برگشتند و توانست تیم والیبال تونس را با نتیجه سه بر یک مغلوب کنند. البته تونسی‌ها امروز مقابل مصر به پیروزی رسیدند و به مرحله حذفی مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ به سود فیلیپین

اولین سرویس تیم ایران توسط عرشیا به نژاد به اوت می‌رود و امتیاز اول برای فیلیپین ثبت می‌شود. اوت کردن سرویس‌ها توسط مرتضی شریفی و علی حاجی پور فیلیپین را در همان ابتدای بازی جلو انداخت و بازی با نتیجه ۸ بر ۵ پیش رفت و پیاتزا هم تقاضای وقت استراحت کرد. در ادامه بازیکنان ایران توانستند چند امتیاز متوالی بگیرند و بازی را به نتیجه تساوی ۹ بر ۹ برسانند. سرمربی فیلیپین هم تقاضای وقت استراحت کرد. آبشار دیدنی یوسف کاظمی امتیاز ۱۰ را برای ایران ثبت کرد و بازی پایاپای پیش رفت. بازیکنان ایران در سرویس عملکرد ضعیفی داشتند و چندین امتیاز از دست دادند و فیلیپینی ها توانستند امتیاز را به ۱۷ بر ۱۴ برساند و پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. مرتضی شریفی جای خود را به علی حق پرست داد اما همچنان فیلیپین سوار بر بازی بود و شاگردان پیاتزا دریافت ضعیف عمل کردند. خطای رد توپ توسط علی حاجی پور امتیاز ۲۱ را برای فیلیپین ثبت کرد. در لحظات پایانی بازی و در حالی که فیلیپین با نتیجه ۲۳ بر ۲۰ پیشتاز میدان است سرمربی این تیم تقاضای وقت استراحت کرد. پوریا خانزاده با سرویس‌های قدرتی خود فاصله امتیاز را کم کرد اما سودی نداشت و فیلیپین این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز شد.

ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد و بازیکنان ایران چند امتیاز در ابتدای ست دوم کسب کردند و نتیجه ۶ بر ۲ به سود ایران پیش رفت. سرمربی تیم فیلیپین هم بلافاصله تقاضای وقت استراحت کرد. ایران توانست فاصله امتیاز را زیاد کند. بازیکنان ایران در ست دوم خودشان را پیدا کردند و در حالی که نتیجه ۱۷ بر ۱۳ به سود ایران بود سرمربی فیلیپین تقاضای وقت استراحت کرد. خطای سرویس توسط مرتضی شریفی امتیاز ۱۴ را به فیلیپین داد، اما آبشار خوب حاجی پور امتیاز ۱۸ را به ایران داد. یوسف کاظمی جای خودش را به حق پرست داد.رالی جذاب دو تیم به سود ایران ثبت شد و امتیاز ۱۹ به ایران داده شد و خطای بازیکن ایران، امتیاز ۱۸ را به حریف داد و فاصله امتیاز کم شد. امیرحسین اسفندیار به زمین آمد و در خط سرویس قرار گرفت و امتیاز ۲۱ را برای ایران ثبت کرد. دریافت و آبشار خوب ولی زاده ایران را به امتیاز ۲۲ رساند. در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران به پایان رسید.

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود فیلیپین

مرتضی شریفی امتیاز سرویس را در شروع بازی از دست داد و اولین امتیاز را تقدیم فیلیپینی‌ها کرد.در ابتدای ست سوم بازی هر دو تیم پایاپای پیش رفت. در ادامه بازیکنان فیلیپین توانستند در سرویس عملکرد خوبی داشته باشند و چندین امتیاز کسب کردند و نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به سود فیلیپین ثبت شد. ناهماهنگی بازیکنان ایران شرایط را بهم ریخت و به همین خاطر پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. اشباهات پی در پی بازیکنان ایران و ناهماهنگی در دریافت و دفاع نتیجه ۲۲ بر ۱۵ را برای فیلیپین ثبت کرد.در نهایت تیم ایران نتوانست فاصله را جبران کند و این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود فیلیپین به پایان رسید.