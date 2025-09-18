صعود تونس به دور حذفی مسابقات قهرمانی جهان/شاگردان پیاتزا محکوم به برد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های تونس و مصر از ساعت ۹ امروز (پنجشنبه، ۲۷ شهریور) به مصاف هم رفتند. این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود تونس به پایان رسید تا تونسی‌ها به عنوان نخستین تیم از گروه یک مسابقات به مرحله حذفی صعود کنند.

مصری‌ها با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شدند تا به کار خود در قهرمانی مردان جهان با یک برد و سه امتیاز پایان دهند.

تونس و مصر هم‌گروه‌های ایران هستند. با این نتیجه تونس به دور حذفی رسید و شاگردان پیاتزا در ایران هم برای صعود امروز باید فیلیپین را شکست بدهند. بازی امروز دو تیم ایران و فیلیپین از ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.



