به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های برزیل و صربستان از ساعت ۵:۳۰ امروز (پنجشنبه، ۲۷ شهریور) به مصاف هم رفتند.

در پایان این دیدار شاگردان رزنده در برزیل با نتیجه سه بر صفر شکست خوردند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ صربستان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ صربستان

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ صربستان

با توجه به این نتیجه برزیل هم با خطر حذف از رقابت‌ها روبروست، در صورتی که جمهوری چک بتواند چین را با نتیجه سه بر صفر شکست بدهد برزیل در رتبه سوم گروه قرار می‌گیرد و حذف می‌شود و تیم‌های صربستان و چک به یک‌هشتم صعود می‌کنند.

پیش از شروع بازی برزیل و صربستان، خبر درگذشت مادر ۹۰ ساله برناردو رزنده سرمربی تیم ملی والیبال برزیل را به او دادند و این سرمربی از نظر روحی در شرایط خوبی قرار نداشت.