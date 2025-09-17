فرهاد نفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل تونس در دومین مسابقه قهرمانی جهان گفت: در ست اول، تیم کمی استرس داشت و روند بازی پایاپای بود، اما خوشبختانه از ست دوم به بعد بازیکنان توانستند به شرایط واقعی خود نزدیک شوند و روند بازی به تدریج به نفع ما تغییر کرد. در ست چهارم، عملکرد تیم نسبت به ست‌های قبلی خیلی خوب بود.

نفرزاده تأکید کرد: در ست‌های دوم و سوم همچنان دچار نوسان بودیم، به ویژه در دفاع. عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها در دریافت اول و دفاع روی تور ضعیف‌تر از سایر فاکتورها بود. ضعف دریافت اول بیشتر به خصوصیات انفرادی بازیکنان مربوط می‌شود و در این سطح از مسابقات، مربی نمی‌تواند تغییر اساسی ایجاد کند. با این حال در دفاع روی تور می‌توانستیم عملکرد مناسب‌تری داشته باشیم که هنوز به آن شرایط نرسیده‌ایم.

کارشناس والیبال در پاسخ به این سوال که آیا بازی‌های تدارکاتی کم تیم ملی باعث شد تا آن‌ها شروع خوبی در مسابقات جهانی نداشته باشند، عنوان کرد: من اصلاً معتقد نیستم تیم ملی بازی‌های تدارکاتی کمی داشته است. تیم ملی تعداد زیادی بازی با تیم‌های بزرگ دنیا در لیگ ملت‌ها برگزار کرده است. تقریباً ۳۰ تا ۴۰ روز در اردوهای برون‌مرزی حضور داشتیم و قبل از مسابقات لیگ ملت‌ها، بازی‌های دوستانه‌ای در ایتالیا، برزیل، صربستان و لهستان برگزار شد. بنابراین تیم از نظر بازی‌های تدارکاتی بهترین برنامه‌ریزی را داشته است.

وی در مورد چرایی باخت تیم ملی والیبال ایران مقابل مصر و تأثیر نبود اسماعیل نژاد گفت: با توجه به بازی دوستانه مقابل تیم مصر در اردوی قطر که منجر به پیروزی تیم ایران شد، فکر می‌کنم بازیکنان از قبل پیش‌بینی یک بازی راحت مقابل مصر را داشتند و از پیش خودشان را برنده می‌دانستند. همین موضوع باعث شد در زمین غافلگیر شوند. در قطر پاسور امین اسماعیل نژاد بازیکن کلیدی است و هیچ شکی در آن نیست اما بازیکنان جایگزین مثل بردیا سعادت و حاجی‌پور، تجربه و توانایی کافی برای حضور در تیم ملی دارند. جواد کریمی هم به عنوان پاسور دوم در لیگ ملت‌ها حضور داشت و خیلی به بازی گرفته نشد و جایگزین او هم علی رمضانی در ترکیب تیم است و فکر نمی‌کنم در این پست مشکلی داشته باشیم.

نفرزاده تأکید کرد: خوشبختانه تیم ملی برابر تونس پیروز شد و برابر فیلیپین هم کار سختی نخواهیم داشت بنابراین تیم صعود خواهد کرد. حریفان ما در مسابقات جهانی بهترین قرعه‌ای بود که نصیب تیم ایران شد و بازیکنان می‌توانستند به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کنند. متأسفانه باخت مقابل مصر کمی شرایط را پیچیده کرد و اکنون احتمال صعود به عنوان تیم دوم وجود دارد، مگر اینکه نتایج دیگر بازی‌ها تغییر کند.

کارشناس والیبال عنوان کرد: در مجموع، بازی با تونس نشان داد که تیم نیاز دارد از نظر روحی و انگیزشی آماده‌تر باشد و بازی‌ها را جدی بگیرد تا نوسانات اولیه کاهش یابد. همچنین این مسابقه نشان داد که عملکرد تیم در دریافت اول و دفاع روی تور نیازمند بهبود است، و بازیکنان جایگزین در پست‌های حساس نیز توانایی اجرای وظایف خود را دارند.