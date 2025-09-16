بازیکنان والیبال ایران پس از پیروزی مقابل تونس چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ سه بر یک تونس را از پیش رو برداشتند. لیبروی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم برنده بازی با تونس شویم. حداقل مقداری از فشار روی تیم برداشته شد تا بتوانیم در بازی‌های بعدی با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنیم.

آرمان صالحی با بیان اینکه فیلیپین حریف بعدی تیم ایران است، تصریح کرد: اینجا نیامده‌ایم که از گروه خودمان صعود نکنیم. انشاالله از گروه بالا می‌رویم و اتفاقات خوبی برای تیم ایران رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به شکست تیم ایران در بازی نخست مقابل مصر ادامه داد: اعتقاد دارم که نتیجه بازی با مصر باعث شد که تیم ایران در ادامه مسابقات جدی باشد و حریفان را آسان نگیرد. اتفاقی بود که باعث اتفاقات خوبی در آینده شود.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران گفت: فرقی نمی‌کند در مرحله بعد با چه تیمی بازی کنیم، بالاخره که باید با برزیل بازی کنیم. باید به جایگاه بالاتر فکر کنیم. امیدواریم در بازی بعدی فیلیپین را شکست دهیم و با روحیه خوب به برای مرحله بعدی برویم و اتفاقات خوبی برای تیم رقم بخورد.

صالحی از مردم خوب ایران تشکر کرد که به رغم شکست مقابل مصر از تیم حمایت کردند و گفت: امیدوارم بتوانیم با بازی خوب لطف مردم رو جبران کنیم.

ولی زاده: آمادگی ذهنی خوبی برای بازی اول نداشتیم

محمد ولی‌زاده با تشکر از مردم ایران که همانند گذشته از تیم ملی والیبال حمایت کردند، تصریح کرد: امیدوارم در ادامه مسیر نیز حمایت کنند و ما هم پیروز شویم و به مرحله حذفی راه یابیم.

وی با یادآوری رقابت نزدیک تیم‌ها در مسابقات قهرمانی جهان، گفت: واقعاً نتایج را نمی‌توان حدس زد. قبلاً هم گفته بودیم که بازی سختی مقابل مصر خواهیم داشت اما چون آمادگی ذهنی خوبی برای بازی اول نداشتیم، نتوانستیم نتیجه مد نظر را کسب کنیم. قطعاً در ادامه مسابقات مثل همیشه محکم در زمین حاضر می‌شویم و امیدوارم که بهترین نتیجه را کسب کنیم و امتیازهای لازم را به دست آوریم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران گفت: قطعاً در ادامه مسابقات مثل همیشه محکم در زمین حاضر می‌شویم و امیدوارم که بهترین نتیجه را کسب کنیم و امتیازهای لازم را به دست آوریم.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: با توجه به این‌که تیم ایران نتیجه بازی نخست خود مقابل مصر را واگذار کرده بود، بازی سختی برابر تونس داشتیم. همه همدل شدیم که این بازی را پیروز شویم و خوشبختانه موفق شدیم.