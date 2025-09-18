  1. ورزش
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

واکنش پیاتزا پس از برد سخت ایران مقابل فیلیپین

واکنش پیاتزا پس از برد سخت ایران مقابل فیلیپین

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه بازیکنان با قلب خود مقابل فیلیپین بازی کردند نه فکر، گفت: جدال سختی با میزبان قهرمانی مردان جهان داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل فیلیپین و صعود به مرحله حذفی درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی با فیلیپین میزبان واقعاً سخت بود. بازیکنان با قلب خود بازی کردند و از فکرشان استفاده نکردند.

وی با بیان این‌که در بعضی لحظه‌ها بازیکنان ایران واقعاً از بازی کردن با توپ می‌ترسیدند، تصریح کرد: این موضوع برای تیم ایران طبیعی نیست چون اگر بخواهیم سطح خودمان را بهتر کنیم باید با تکیه بر تجربه به اهداف مشخص برسیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: این سطح، سطحی نیست که بازیکنان ایران باید داشته باشند.

سیده فرزانه شریفی

