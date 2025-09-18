  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

یک مصدوم در حریق تعمیرگاه اگزوز سازی در بندرعباس

بندرعباس-معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از حریق یک دهنه تعمیرگاه در محله درخت سبز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حسین پور، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: طی تماس با سامانه ۱۲۵ و دریافت گزارشی مبنی بر حریق یک دهنه تعمیرگاه اگزوز سازی واقع در محله درخت سبز جنب بانک سپه، تیم‌های عملیاتی آتش نشان از ایستگاه شماره ۱۱ سریعاً به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم جهت اطفا حریق و ایمن سازی محیط آغاز گردید.

وی ضمن اینکه علت آتش سوزی را بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی در محل کار اعلام کرد در ادامه گفت متأسفانه در این حادثه یک نفر از پرسنل شاغل در آن محل مصدوم گردیده که به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

