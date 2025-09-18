به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمیراد، رئیس اداره ارتباطات و اطلاعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم اظهار کرد: فرآیند تحویل واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن شامل سه مرحله اصلی است و انتخاب واحد، تکمیل و تحویل، هر کدام مفاهیم و الزامات جداگانهای دارد.
وی با بیان اینکه انتخاب واحد زمانی انجام میشود که ساخت بلوک مورد نظر حداقل ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، افزود: پس از دریافت نقشههای تفکیکی، انتخاب واحد توسط کارگزار اداره کل راه و شهرسازی انجام میشود و متقاضی باید حداقل ۷۵۰ میلیون تومان واریز کرده و در رتبهبندی تعداد واحدهای فراخوان قرار داشته باشد.
رحیمیراد ادامه داد: پس از انتخاب واحد، فرآیند تکمیل واحد توسط پیمانکار انجام میشود و ساخت واحد به پایان میرسد. تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختها نیز مطابق قانون ساماندهی عرضه مسکن برعهده دستگاههای اجرایی مربوطه است.
وی درباره تحویل واحدها گفت: متقاضیان برای دریافت واحد باید سه اقدام اساسی انجام دهند. اولین شرط، پرداخت مابهالتفاوت بر اساس متراژ و هزینههای مشاعات و پارکینگ است که ظرف یک ماه توسط متقاضی انجام میشود.
رئیس اداره ارتباطات اداره کل راه و شهرسازی قم دومین شرط را اخذ دفترچه قسط وام بانکی از بانک عامل عنوان کرد و افزود: متقاضی باید با ارائه مدارک به بانک، دفترچه قسط وام ساخت واحد را دریافت کند.
وی سومین شرط را تعیین تکلیف قدرالسهم عرصه و انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله همراه با هزینههای آمادهسازی اعلام کرد که توسط اداره کل راه و شهرسازی محاسبه و به متقاضی اطلاعرسانی میشود.
رحیمیراد در پایان اظهار داشت: پس از انجام این سه پیششرط، واحد مسکونی به صورت موقت تحویل متقاضی میشود و پس از تکمیل فرمهای اداری و آماده شدن قرارداد واگذاری، تحویل نهایی انجام خواهد شد.
