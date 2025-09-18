تخصیص زمین به ۲۰۰ خانوار در پروژه مسکن گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن لنگرود با اعلام پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه آماده‌سازی زمین‌های مسکونی، گفت: تاکنون زمین برای ۲۰۰ خانوار تخصیص یافته است و در صورت تأمین شرایط، قابلیت پشتیبانی از ۵۰ خانوار دیگر نیز وجود دارد.

وی افزود: فرآیند انتخاب پیمانکار از هفته گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو هفته آینده پیمانکار نهایی شود تا عملیات آماده‌سازی زمین با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

علیزاده تاکید کرد: پروژه در دو فاز برنامه ریزی شده است؛ فاز اول مربوط به افرادی است که آورده مالی خود را واریز کرده‌اند و پس از پیشرفت پروژه، تسهیلات آنها آزاد می‌شود فاز دوم نیز برای سایر متقاضیان است که پس از تکمیل فاز اول و آزادسازی تسهیلات، مراحل ساخت را آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته فنی و همکاری با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، ادامه داد: اصلاحات لازم در نقشه‌ها و جانمایی‌ها انجام شده و صدور پروانه‌ها به صورت بلوکی و تفکیکی انجام خواهد شد تا از تکرار مشکلات پروژه‌های پیشین جلوگیری و تسهیلات به صورت مرحله‌ای آزاد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: با بهره‌گیری از کمک‌های صندوق مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن تلاش می‌شود آورده مالی مردم کاهش یابد و پروژه با کیفیت و سرعت مناسب اجرا شود.

علیزاده افزود: بانک عامل پروژه انتخاب شده و با تدابیر اندیشیده شده، تسهیلات به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی همچنین درباره مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیان کرد: این مطالعات در حال انجام است و تاکید شده نمایندگان مشاوران بومی و غیر بومی حضور مستمر داشته باشند تا مسائل فنی به سرعت رفع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در پایان از همکاری فرمانداری، شهرداری و دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت همه جانبه، این پروژه مهم مسکن با موفقیت اجرا شود و زمینه تأمین مسکن خانواده‌های واجد شرایط فراهم گردد.