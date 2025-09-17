به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین میر محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم، خدمترسانی به طلاب را سرمایهگذاری بنیادین برای آینده حوزه و جامعه اسلامی دانست و گفت: مرکز خدمات در حوزههای سلامت، معیشت، مسکن و فرهنگی، جایگاه حمایتی و تسهیلگری دارد و تلاش کرده است تا با تعریف بستههای متنوع خدماتی، بخشی از نیازهای طلاب و خانوادههای آنان را پوشش دهد.
رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، با اشاره به فعالیتهای این مرکز در زمینه مسکن اظهار کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، از میان طلاب ثبتنامکننده، تعدادی وارد پروژههای عملیاتی شدهاند و گروه دیگری نیز در مراحل پایانی تصویب و واگذاری قرار دارند و این موضوع میتواند بخش قابل توجهی از دغدغه مسکن طلاب را برطرف سازد.
میرمحمدی با تأکید بر اینکه میان برنامهریزی و اجرای خدمات هنوز فاصله وجود دارد، افزود: تحقق کامل خدمات حمایتی، نیازمند تأمین اعتبارات پایدار و حمایت جدی دستگاههای اجرایی است و اگر نگاه جهادی و همافزایی میان نهادهای مختلف شکل بگیرد، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: طلاب ستونهای اصلی حوزه و آیندهسازان جامعه اسلامیاند و اگر بخواهیم حوزههای علمیه در ایفای رسالتهای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی خود موفق باشند، باید دغدغههای معیشتی آنان کاهش یابد و این مهم تنها با همکاری همه دستگاهها امکانپذیر است.
