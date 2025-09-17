  1. استانها
  2. قم
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

ضرورت تلاش برای برای کاهش دغدغه‌های معیشتی طلاب

قم - رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گفت: اگر بخواهیم حوزه‌های علمیه در ایفای رسالت‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی خود موفق باشند، باید دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میر محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار قم، خدمت‌رسانی به طلاب را سرمایه‌گذاری بنیادین برای آینده حوزه و جامعه اسلامی دانست و گفت: مرکز خدمات در حوزه‌های سلامت، معیشت، مسکن و فرهنگی، جایگاه حمایتی و تسهیل‌گری دارد و تلاش کرده است تا با تعریف بسته‌های متنوع خدماتی، بخشی از نیازهای طلاب و خانواده‌های آنان را پوشش دهد.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در زمینه مسکن اظهار کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، از میان طلاب ثبت‌نام‌کننده، تعدادی وارد پروژه‌های عملیاتی شده‌اند و گروه دیگری نیز در مراحل پایانی تصویب و واگذاری قرار دارند و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه مسکن طلاب را برطرف سازد.

میرمحمدی با تأکید بر اینکه میان برنامه‌ریزی و اجرای خدمات هنوز فاصله وجود دارد، افزود: تحقق کامل خدمات حمایتی، نیازمند تأمین اعتبارات پایدار و حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی است و اگر نگاه جهادی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف شکل بگیرد، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: طلاب ستون‌های اصلی حوزه و آینده‌سازان جامعه اسلامی‌اند و اگر بخواهیم حوزه‌های علمیه در ایفای رسالت‌های فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی خود موفق باشند، باید دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد و این مهم تنها با همکاری همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.

