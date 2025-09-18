چهارمحال و بختیاری قطب گردشگری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از ظهر پنج شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد کشور، بر ضرورت اصلاح قوانین ناکارآمد، تحول در حکمرانی اقتصادی و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمساز تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مطالب مطرحشده درباره نارساییها و کمبودها بازتاب واقعیتهایی است که فعالان اقتصادی روزانه با آن مواجهاند، افزود: اتاق بازرگانی بارها میزبان جلساتی با مسئولان و کارشناسان بوده، اما متأسفانه برخی قوانین و مقررات سالهاست بدون آنکه نتیجه مطلوبی حاصل شود، اجرا میشوند. امروز نیازمند تغییر رویکردی جدی در برنامهریزیهای کلان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران مجلس شورای اسلامی را یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر دانست و از نمایندگان تأثیرگذار خواست تا با شجاعت مسیر اصلاحات بنیادین را هموار کنند.
حسنزاده ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران وظیفه دارد در کنار ملت و فعالان اقتصادی، مسائل را بهصورت علمی و کارشناسیشده از طریق کمیسیونها و تشکلها جمعآوری کرده و به سه قوه پیشنهاد دهد.
وی در ادامه با اشاره به تلاشهای صنعتگران در شرایط دشوار از جمله دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در این دوران هیچ واحد تولیدی تعطیل نشد، هیچ کارگری بیکار نماند و این ایستادگی، نشانه نجابت و وفاق ملی ملت ایران است. در هیچ نقطهای از کشور شاهد بحران معیشتی نبودیم و این نشاندهنده ظرفیت فرهنگی و تمدنی ملت ایران است.
حسنزاده با اشاره به سفر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به چهارمحال و بختیاری، آن را مأموریتی برای شناسایی دقیق فرصتها و چالشهای بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: این استان با وجود وسعت اندک، از نظر منابع طبیعی، تنوع اقلیمی و ظرفیتهای انسانی جایگاه ویژهای در توسعه ملی دارد. این استان پیونددهنده استانهای مرکزی و جنوبی کشور و قطب گردشگری طبیعی است.
وی با استناد به مطالعات مرکز پژوهشهای اتاق ایران، به نرخ بیکاری ۸.۶ درصدی استان در سال ۱۴۰۳ اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری زنان و جوانان در استان بالاتر از میانگین کشوریست و ساختار اشتغال نتوانسته پاسخگوی نیازها و مهارتهای افراد باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در همین راستا، دو طرح کلیدی اتاق بازرگانی معرفی شد که شامل طرح بورسیه صنعتی دانشجویان با همکاری وزارت علوم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی تصریح کرد: در این طرح، دانشجویان نخبه پیش از فارغالتحصیلی به واحدهای تولیدی اعزام میشوند و از حمایت مالی اتاق و صنایع برخوردار خواهند شد.
حسن زاده بیان داشت: هدف، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و تقویت مهارتهای صنعتی است. همچنین طرح سفیران مهارت نیز در دستور کار قرار دارد که طی آن، دانشآموزان دبیرستانی پیش از فارغالتحصیلی به مراکز آموزش فنی و حرفهای و واحدهای تولیدی اعزام میشوند تا با تخصصهای صنعتی آشنا شده و آماده ورود به بازار کار شوند. این طرح در چند استان آغاز شده و در چهارمحال و بختیاری نیز اجرایی خواهد شد.
حسنزاده از نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون آموزش و فرهنگی، خواست تا در اجرای این طرحها همکاری کنند و بیان کرد: اگر میخواهیم از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنیم، باید مسیر ورود آنان به صنعت را هموار کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: این استان با برخورداری از ژنتیک دامی ممتاز، گیاهان دارویی مرغوب و منابع طبیعی غنی، میتواند نقش پیشران در صنعت کشور ایفا کند. توسعه صنایع غذایی، نوشیدنیها، مواد شیمیایی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی میتواند اقتصاد استان را فعالتر کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گردشگری را یکی از محورهای توسعه استان دانست و تصریح کرد: وجود بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی، بافت قومی و فرهنگی غنی و طبیعت چشمنواز، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری روستایی و فرهنگی فراهم کرده است. توجه به زیرساختهای گردشگری میتواند به معرفی بهتر فرهنگ اصیل استان کمک کند.
