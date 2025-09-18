  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

صادرات در چهارمحال و بختیاری رشد چشمگیری داشته است

شهرکرد- رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان صادرات چهارمحال و بختیاری از ۸۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۸۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع صبح پنج شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات استان، از رشد چشمگیر این شاخص اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به آمار رسمی اظهار داشت: میزان صادرات چهارمحال و بختیاری از ۸۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۸۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی است.

زارع این دستاورد را حاصل همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، گمرک، سازمان ثبت، خانه کشاورز و سایر دستگاه‌های مرتبط دانست و افزود: این موفقیت نتیجه وفاق و تعامل سازنده میان مدیران فعلی و پیشین کشور بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و مؤثر تمامی دست‌اندرکاران حوزه تجارت و تولید استان، بر نقش اتاق بازرگانی در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و عبور از چالش‌های دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.

