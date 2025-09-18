صادرات در چهارمحال و بختیاری رشد چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع صبح پنج شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات استان، از رشد چشمگیر این شاخص اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به آمار رسمی اظهار داشت: میزان صادرات چهارمحال و بختیاری از ۸۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۸۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی است.

زارع این دستاورد را حاصل همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، گمرک، سازمان ثبت، خانه کشاورز و سایر دستگاه‌های مرتبط دانست و افزود: این موفقیت نتیجه وفاق و تعامل سازنده میان مدیران فعلی و پیشین کشور بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و مؤثر تمامی دست‌اندرکاران حوزه تجارت و تولید استان، بر نقش اتاق بازرگانی در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و عبور از چالش‌های دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.