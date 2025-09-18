کارت زرد سازمان هواپیمایی کشوری به یک شرکت هواپیمایی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، در پی بازرسیهای فنی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از یک شرکتهای هواپیمایی داخلی، مشخص شد برنامهها و دستورالعملهای کارخانه سازنده در خصوص تعمیر و نگهداری فنی یکی از هواپیماهای این شرکت، به طور کامل رعایت نشده است.
در همین راستا سازمان ضمن عدم تمدید مجوز صلاحیت پروازی این هواپیما، دستورات لازم برای زمینگیر کردن آن را صادر و برای حصول اطمینان از ایمنی سایر هواپیماهای این شرکت، برنامه ممیزی ویژهای را به اجرا گذاشت.
همچنین سازمان هواپیمایی کشوری به مدیرعامل و مسئولان فنی و مهندسی شرکت مربوطه اخطار داد که در صورت تکرار موارد مشابه، اقدامات قانونی و تنبیهی بیشتری اعمال خواهد شد.
تأکید میشود سازمان هواپیمایی کشوری و بازرسان این سازمان در معاونت استاندارد پرواز، در موارد نقض الزامات و مقررات فنی عملیاتی، بدون هیچگونه ملاحظهای برخوردهای قانونی لازم را برای حفظ و ارتقای ایمنی پروازها اعمال خواهند کرد.
