به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، صبح امروز (پنجشنبه ۲۷ شهریور)، در نشست با بیش از ۶۰ نفر از فعالان اقتصادی استان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری سرعت یابد.

وی بر ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ تاکید کرد و یادآور شد: این مسائل از اولویت‌های جدی وزارتخانه است.

وزیر صمت، با اشاره به ظرفیت‌های مرز مشترک خراسان‌جنوبی با افغانستان، توسعه روابط تجاری و تکمیل زیرساخت‌ها گفت: در صورت توسعه روابط تجاری، بدون تردید در مدت‌زمانی کوتاه شاهد تحول در سطح مبادلات تجاری، بازارها و سرمایه‌گذاری در منطقه خواهیم بود.

اتابک با اشاره به اینکه استفاده از فرصت‌های مرزی، به ویژه با افغانستان ضروری است، لذا توسعه محورهای مواصلاتی با سرعت و دقت بیشتری تکمیل و ارتقا می‌یابد، گفت: استان خراسان‌جنوبی در ایام ۱۲ روز جنگ، توانست با هماهنگی دقیق بین استانداری، صنوف، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی، عملکرد قابل قبولی در ثبات بازار ارائه دهد.

گفتنی است، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه هیئتی از شامگاه چهارشنبه برای گرامیداشت سالگرد حادثه معدن طبس وارد بیرجند مرکز خراسان‌جنوبی شد.