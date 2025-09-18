وجوه دولتی استخراج از معادن باید صرف توسعه خراسان جنوبی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک صبح پنج شنبه در نشست با فعالان اقتصادی در بیرجند بیان کرد: باید درآمدهای دولت از بخش معدن باید به این استان بازگردانده شده و در مسیر توسعه آن هزینه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی خراسان جنوبی گفت: این استان با برخورداری از معادن متنوع زغالسنگ، طلا و سنگهای ساختمانی، یکی از قطبهای مهم معدنی کشور به شمار میرود.
اتابک افزود: بیش از ۷۰ درصد معادن زغالسنگ ایران در این استان واقع شده که این موضوع لزوم رعایت ایمنی و سرمایهگذاری در حوزه فرآوری را دوچندان میکند.
وی بیان کرد: استخراج مواد معدنی به تنهایی قادر به ایجاد ارزش واقعی نیست و برای بازگرداندن ارزش افزوده واقعی به استان و کشور، باید زنجیره فرآوری تکمیل شود.
وزیر صنعت در ادامه بر بازگشت بخشی از درآمدهای دولتی معادن به استانها تأکید کرد و گفت: این منابع باید صرف توسعه زیرساختها و حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق معدنی شود.
اتابک افزود: بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استانها واگذار خواهد شد تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتر و در نزدیکی محل فعالیت انجام پذیرد.
وی با اشاره به حادثه تلخ معدن جوی طبس گفت: این رویداد یکبار دیگر اثبات کرد که ایمنی باید در اولویت فعالیتهای معدنی قرار گیرد و هیچ ملاحظهای بر جان کارگران ارجحیت ندارد.
به گفته وی، بازرسی از معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، بهصورت جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط دشوار اقتصادی مصداق عینی جهاد اقتصادی هستند، گفت: تولید داخلی، قویترین و کمهزینهترین پشتیبان اقتصاد ملی است و دولت چهاردهم تمام توان خود را برای حمایت از این بخش به کار گرفته است.
اتابک با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی افزود: صنعت کشور با چالشهایی مواجه است که در صورت عدم رسیدگی، در آینده مشکلات بزرگتری ایجاد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی، نشاندهنده عزم راسخ فعالان اقتصادی این استان است.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان گفت: افغانستان بیش از ۷۰ درصد نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکند و خراسان جنوبی به دلیل هم مرز بودن، بهترین مسیر برای توسعه مبادلات تجاری است. این سیاست از اولویتهای دولت چهاردهم بوده و خوشبختانه در سفرهای اخیر توافقات خوبی با مقامات افغانستانی حاصل شده است.
به گفته وی، تجارت اثر مستقیم و فوری بر معیشت مردم دارد، در حالی که توسعه صنعت فرآیندی زمانبر است. بنابراین باید هر دو بخش به صورت همزمان و متوازن پیش روند.
اتابک از مصوبه جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی در استانها همانند تهران میتوانند از شرایط تأمین سرمایه در گردش بهرهمند شوند و دیگر امتیاز ویژهای برای شرکتهای مستقر در پایتخت وجود ندارد. که این تصمیم فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی محسوب میشود.
اتابک با بیان اینکه ورود ماشینآلات مورد نیاز صادر شده، اما انتخابها باید به دقت انجام گیرد تا بازدهی اقتصادی مناسب حاصل شود، گفت: نباید ماشینآلات قدیمی یا فاقد توجیه اقتصادی وارد شود، بلکه باید تجهیزات نو و کارآمد برای بخش معدن تهیه شود.
وی بیان کرد: برای رفع مشکلات شهرکهای صنعتی، اختیارات ویژهای از جمله واگذاری زمین به واحدهای فعال، تأمین پستهای برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو و … به مدیران محلی اعطا شده است.
