تأکید وزیر صنعت بر لزوم توسعه فرآوری معادن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه سفر به استان و در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: هنوز ظرفیتهای ارزش افزوده در بخش معدن و صنعت استان بهطور کامل فعال نشده است.
وی با بیان اینکه اگر این ظرفیتها بهدرستی مدیریت شود، خراسان جنوبی میتواند نقشی مؤثرتر در اقتصاد ملی ایفا کند، افزود: تولید محصولات جدید از طریق توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی خراسان جنوبی، باید جایگزین خامفروشی شود.
اتابک با اشاره به سالگرد حادثه معدن طبس گفت: حضور در این روز یادآور ضرورت توجه به توسعه متوازن اقتصادی و صیانت از ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این استان با وجود چندین بازارچه مرزی میتواند به یکی از محورهای اصلی صادرات ایران به افغانستان و سایر کشورهای همسایه تبدیل شود، گفت: این استان به دلیل برخورداری از مرز طولانی با افغانستان جایگاه ویژهای در تجارت خارجی کشور دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه شاخصهای اقتصادی استان در سال گذشته روند مثبتی داشته و این توفیق حاصل هماهنگی استاندار و نمایندگان و همراهی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بوده است.
اتابک با بیان اینکه خراسان جنوبی علاوه بر مزیتهای مرزی، از تنوع معدنی و ظرفیتهای صنعتی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: امید اسا با استمرار تلاشهای مسئولان و فعالان اقتصادی، روند رو به رشد شاخصهای توسعهای استان ادامه یابد و شرایط مطلوبتری برای سرمایهگذاری و تولید در خراسان جنوبی فراهم شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استخراج صرف نمیتواند منافع کافی ایجاد کند و تنها با تکمیل زنجیره فرآوری است که معادن استان به ارزش افزوده واقعی خواهند رسید.
نظر شما