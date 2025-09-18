تاکید وزیر صمت بر توسعه تجارت مرزی و ارتقای ایمنی معادن

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک صبح پنج شنبه در جریان سفر به خراسان جنوبی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: این استان به دلیل هم‌مرزی با افغانستان شرایط ویژه‌ای دارد و افغانستان نیز به عنوان کشوری با مزیت‌های بزرگ تجاری و معدنی و معادن کشف‌نشده بسیار، می‌تواند بازار و پتانسیل بزرگی برای ایران باشد.

اتابک افزود: خراسان جنوبی به دلیل مرزهای مشترک فرصت مناسبی نسبت به سایر استان‌ها دارد، در حالی که برخی استان‌ها با مشکلات جدی مرزی مواجه هستند.

وی بیان داشت: ترجیح برادران افغانستان استفاده از پایانه‌ها و مرزهای این استان است که یک فرصت ارزشمند محسوب می‌شود و در این زمینه از تلاش‌های استاندار استان قدردانی می‌کنم.

وی با تاکید بر اثرگذاری تجارت در زندگی مردم اظهار داشت: سفره معیشت مردم از بخش تجارت بسیار سریع‌تر از حوزه‌های دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه کشف و فرآوری معادن و ایجاد کارخانه‌ها ضرورت دارد و اشتغال پایدار به همراه خواهد داشت، اما این روند زمان‌بر است و در مقابل تجارت اثر فوری بر معیشت دارد و نباید از آن غافل شد.

وزیر صمت ادامه داد: سیاست دولت چهاردهم تقویت تجارت با همسایگان است و رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بر این موضوع تاکید داشته‌اند.

وی بیان کرد: در سفر به افغانستان نیز دیدارهای مفصلی با چهار وزیر، نایب رئیس اقتصادی رئیس‌الوزرا و والی هرات انجام شد که توافقات ارزشمندی به همراه داشت و آثار آن در تجارت کشور آشکار خواهد شد.

اتابک در بخش دیگری از سخنانش به حادثه معدن طبس اشاره کرد و گفت: سال گذشته در همین ایام هنگام افتتاح یک مدرسه خبر حادثه معدن طبس را دریافت کردم و بلافاصله به منطقه رفتم.

وی عنوان کرد: نخستین اقدام، عملیات امداد و نجات بود که با همکاری همه دستگاه‌ها و حضور تیم‌های معدنی استان‌های همجوار انجام شد.

وی با بیان اینکه هدف وزارت صمت ارتقای ایمنی معادن است، تاکید کرد: باید تلاش کنیم معادن کشور ایمن باشند.

وی افزود: به دلیل عدم توازن اقتصادی و رعایت نشدن برخی ملاحظات ایمنی، ناچار شدیم بسیاری از معادن را تعطیل کنیم.

وی با بیان اینکه گزارش بازدیدهای معاونت معدنی نشان می‌دهد در برخی معادن ایمنی کافی وجود نداشت، گفت: با این حال موضوع زغال‌سنگ به طور جدی پیگیری می‌شود تا هم نیروگاه‌های وابسته به زغال تأمین شوند و هم ایمنی و توازن اقتصادی در معادن برقرار گردد و امیدواریم این اقدامات از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

وزیر صمت ضمن طلب مغفرت برای جانباختگان معدن طبس و قدردانی از دستگاه‌های استان خاطرنشان کرد: ارزش تلاش‌ها زمانی آشکار می‌شود که حادثه‌ای رخ دهد در آن زمان دادستان و استاندار نیز در صحنه حضور داشتند و سران قوا به ویژه رئیس‌جمهور روزانه وضعیت را پیگیری می‌کردند تا مشکلات خانواده‌های داغدار برطرف شود.

وی بیان داشت: هر اقدامی هم انجام شود جای عزیزان از دست رفته را پر نمی‌کند و امیدواریم خداوند روح آنان را شاد کند و دیگر شاهد چنین حوادث تلخی در کشور نباشیم و معادن ایران به سمت ایمنی و توسعه پایدار حرکت کنند.