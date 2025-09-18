جلیل کرامتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شعر و ادبیات در زندگی روزمره گفت: شهریار شاعر بزرگی است، اما آنچه اهمیت دارد، پرداختن به اصل شعر و ادبیات است.
او با بیان اینکه ادبیات نقش مهمی در تلطیف فضای زندگی دارد، افزود: ادبیات بهنوعی مانند یک لوبریکنت (روانکننده) است که چرخدندههای خشن و زمخت زندگی امروز را روان میکند؛ خشونت افسارگسیختهای که انسان امروز گرفتار آن است، با ادبیات تا حدی قابل تعدیل است.
کرامتی همچنین به نقش آموزشی ادبیات اشاره کرد و گفت: یکی از خاصیتهای بزرگ ادبیات، توانایی آن در انتقال مفاهیم بهویژه مفاهیم علمی است؛ حتی قوانین فیزیک را میتوان با زبان زیبا و ادبی به مخاطب انتقال داد.
وی شعر را منظم و شبیه موسیقی دانست و اظهار کرد: نظم موجود در شعر به رفتار انسان نیز نظم میبخشد. ادبیات باعث میشود انسان از زیادهروی دوری کند و زندگیاش را موجز و هدفمند پیش ببرد.
رئیس انجمن شعر رودان در پایان تأکید کرد: امیدوارم دانشآموزان، دانشجویان و حتی کسانی که در رشتههای فنی تحصیل میکنند، با ادبیات قرابت بیشتری پیدا کنند، چون ادبیات و شعر برای همه اقشار ضروری است.
