جلیل کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شعر و ادبیات در زندگی روزمره گفت: شهریار شاعر بزرگی است، اما آنچه اهمیت دارد، پرداختن به اصل شعر و ادبیات است.

او با بیان اینکه ادبیات نقش مهمی در تلطیف فضای زندگی دارد، افزود: ادبیات به‌نوعی مانند یک لوبریکنت (روان‌کننده) است که چرخ‌دنده‌های خشن و زمخت زندگی امروز را روان می‌کند؛ خشونت افسارگسیخته‌ای که انسان امروز گرفتار آن است، با ادبیات تا حدی قابل تعدیل است.

کرامتی همچنین به نقش آموزشی ادبیات اشاره کرد و گفت: یکی از خاصیت‌های بزرگ ادبیات، توانایی آن در انتقال مفاهیم به‌ویژه مفاهیم علمی است؛ حتی قوانین فیزیک را می‌توان با زبان زیبا و ادبی به مخاطب انتقال داد.

وی شعر را منظم و شبیه موسیقی دانست و اظهار کرد: نظم موجود در شعر به رفتار انسان نیز نظم می‌بخشد. ادبیات باعث می‌شود انسان از زیاده‌روی دوری کند و زندگی‌اش را موجز و هدفمند پیش ببرد.

رئیس انجمن شعر رودان در پایان تأکید کرد: امیدوارم دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی کسانی که در رشته‌های فنی تحصیل می‌کنند، با ادبیات قرابت بیشتری پیدا کنند، چون ادبیات و شعر برای همه اقشار ضروری است.