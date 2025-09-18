به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی طی نشستی با رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: تعامل حداکثری رئیس‌کل دادگستری بوشهر با زندان‌ها، به‌ویژه در اجرای اولویت‌های سازمان در امر حمایت مستمر از خانواده زندانیان شایسته تقدیر است.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: همکاری مجموعه قضائی با زندان‌ها، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند مسیر اصلاح و تربیت زندانیان و نیز حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های آنان را تسهیل کند.

وی گفت: امروز رؤسای دادگستری‌ها در راستای منویات ریاست قوه قضائیه برای حل مشکلات زندان‌ها پای کار آمده‌اند تا شاهد اقدامات تحولی در مراکز اصلاحی باشیم.