فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد کم‌سابقه گردشگری در این استان، ایلام را استان نوظهور گردشگری ایران» توصیف کرد و گفت: «ایلام که به پایتخت خادمین سیدالشهدا (ع) شهرت دارد، با ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد، توانسته از یک استان گذر به مقصد پایدار گردشگری تبدیل شود.

وی شمار زائران و مسافران ورودی به ایلام از مرز بین‌المللی مهران را سالانه نزدیک به هشت میلیون نفر اعلام کرد و افزود: ایلام استانی چهار فصل با تنوع اقلیمی غنی است که علاوه بر طبیعتِ بکر، آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند و مردم‌نوازی مشهور، توانسته جایگاه ویژه‌ای در جذب گردشگران داخلی و خارجی به‌ویژه از کشور عراق کسب کند.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی ایلام، تاکنون ۹۸۳ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده و سه موزه مهم شامل موزه باستان‌شناسی در شهرستان دره‌شهر، موزه کاخ کشاورزی در کاخ فلاحتی و موزه مردم‌شناسی قلعه والی فعال هستند که از جاذبه‌های اصلی بازدید گردشگران به شمار می‌روند.

شریفی با اشاره به اهمیت صنایع دستی استان تصریح کرد: بیش از ۳۰ هزار هنرمند در ۳۳ رشته فعالیت دارند که گلیم نقش برجسته مهم‌ترین آنهاست و ایلام به‌عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته شناخته شده است.

وی از وجود ۱۴ منطقه نمونه گردشگری در استان خبر داد و گفت: تنگه کافرین، تنگه شمش و سایر جاذبه‌های طبیعی، هر سال میزبان شمار زیادی گردشگر هستند. همچنین در بخش اقامتگاه‌ها، اکنون ۱۲۷ بوم‌گردی فعال داریم که به توزیع سفر در روستاها کمک شایانی کرده‌اند.

شریفی با بیان اینکه ایلام ظرفیت تبدیل‌شدن به بهشت سرمایه‌گذاران را دارد، بر لزوم سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی چون پل معلق، هتل‌های ۴ ستاره، بیمارستان‌های بین‌المللی با مجوز IPD، و مجتمع‌های خدماتی و بهداشتی تأکید کرد و افزود: با تشریک مساعی دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌ها، هدف ما ارتقای جایگاه ایلام در گردشگری سلامت، فرهنگی و طبیعت‌گردی است.

گفتنی است، ایلام با ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، هم‌اکنون یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین و گردشگران خارجی است و به گفته مسئولان، برنامه‌های توسعه گردشگری آن در روزهای آینده نیز مورد توجه رسانه‌ای قرار خواهد گرفت.