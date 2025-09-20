  1. بین الملل
شهادت ۵۱ فلسطینی طی ساعات گذشته

منابع فلسطینی اعلام کردند که طی ساعات گذشته در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ۵۱ نفر به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه از شهادت دستکم ۵۱ فلسطینی از بامداد امروز تاکنون در جریان حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

از این تعداد ۴۳ نفر در شهر غزه به شهادت رسیده اند.

همزمان منابع فلسطینی فیلمی از لحظه انفجار ربات بمب‌گذاری شده ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در میان خانه‌های فلسطینیان در غزه منتشر کردند.

این در حالی است که حملات جنون آمیز ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه نیز ادامه دارد.

منابع فلسطینی از شهادت سه فلسطینی در بمباران خانه‌ای در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه خبر دادند.

