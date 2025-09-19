کارکنان سازمان ملل در اعتراض به کشتار امدادگران در غزه تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها نفر از کارکنان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برای اعتراض به کشتار همکاران امدادگر خود در غزه در ژنو تظاهرات کردند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که از آغاز درگیریهای اسرائیل-حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، طبق دادههای سازمان ملل، ۵۴۳ امدادگر در غزه به شهادت رسیدهاند که از این تعداد، ۳۷۳ نفر کارمند و عضو تیم سازمان ملل بودهاند. این آمار، بالاترین تعداد کشتهشدگان امدادگر در ۸۰ سال تاریخ سازمان ملل است و نشاندهنده مرگبارترین بحران برای کارکنان این سازمان است. کارمندان سازمان ملل در این تظاهرات پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «صلح برای غزه» و «ما هدف نیستیم» حمل کردند و بیش از ۳۷۰ گل رز سفید را در کنار لوح یادبود در ژنو قرار دادند تا هر گل نمادی از یکی از امدادگران کشتهشده سازمان ملل در این جنگ باشد. ناتالی مینت، رئیس شورای کارکنان آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز در حاشیه تظاهرات گفت: «امروز، کارکنان سازمان ملل گرد هم آمدهاند تا بگویند کافی است، تا بگویند نمیتوان همکارانمان را در غزه با چنین مصونیت و بیمجازهای کشت و تا بگویند به این قتلها پایان دهید.»خبرگزاری رویترز میگوید اسناد نشان میدهند که ایالات متحده و اسرائیل نامههای شکایتی به مقامات ارشد سازمان ملل ارسال کردهاند و بیطرفی کارکنان این سازمان در مورد جنگ غزه را زیر سؤال بردهاند. این نامهها بخشی از فشارهای دیپلماتیک بر سازمان ملل است که به گفته منتقدان، تلاشی برای ساکت کردن صدای اعتراض به کشته شدن امدادگران است.
این تظاهرات در حالی برگزار میشود که جنگ غزه، که از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به یکی از مرگبارترین درگیریها برای امدادگران تبدیل شده است. سازمان ملل هشدار داده که بدون حفاظت از امدادگران، دسترسی به کمکهای بشردوستانه برای بیش از ۲ میلیون ساکن غزه، که با خطر قحطی و فروپاشی خدمات بهداشتی روبرو هستند، غیرممکن است.
