هشدار «اوچا» درباره سوء تغذیه شدید کودکان زیر ۵ سال در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که طی ماه‌های ژوئیه و اوت، حدود ۲۶ هزار مورد سوءتغذیه شدید کودکان زیر ۵ سال در نوار غزه به ثبت رسیده است.

اوچا اعلام کرد که این رقم بالاتر از مجموع موارد ثبت شده سوءتغذیه کودکان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ و نشان دهنده وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه است.

این موسسه وابسته به سازمان ملل متحد بیان کرد که از حدود ۹۵ هزار کودکی که در ماه اوت معاینه شدند ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر دچار سوء تغذیه شدید بودند که به درمان نیاز داشتند. در ماه ژوئیه نیز بیش از ۱۵۰ هزار کودک تحت معاینه قرار گرفتند و مشخص شد ۱۳ هزار نفر از آنان دچار سوء تغذیه شدید هستند.

در شهر غزه میزان سوءتغذیه کودکان به ۱۹ درصد رسیده است به این معنا که تقریباً یک پنجم کودکان در این شهر دچار سوءتغذیه هستند.

اوچا اعلام کرد: این آمارها نشان دهنده وخامت شدید اوضاع انسانی در نوار غزه به علت ادامه جنگ و محاصره این منطقه است و به علاوه نشان می‌دهد کودکان بیشترین آسیب را از ناامنی غذایی و کمبود خدمات درمانی متحمل می شوند.