رئیس پارلمان عربی: جامعه جهانی به رصد و مستند سازی جنایات بسنده نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، پارلمان عربی از نتایج گزارش کمیته مستقل تحقیق بین‌المللی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت نسل‌کشی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه شده است و این اقدام نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و تمامی کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل به شمار می آید، استقبال کرد.

محمد بن احمد الیماحی رئیس پارلمان عربی، با انتشار بیانیه ای تصریح کرد: این گزارش یک محکومیت جدید و قاطع برای سیاست‌ها و اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین است و ابعاد رنج انسانی ساکنان غزه، به‌ویژه کودکان، زنان و سالمندان را در نتیجه محاصره، گرسنگی و تجاوزات مستمر این رژیم، نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: جامعه بین‌المللی پس از انتشار این گزارش در مقابل آزمونی واقعی قرار گرفته است؛ چرا که دیگر پذیرفته نیست تنها به رصد و مستندسازی جنایات بسنده کند، بلکه باید اقدامی جدی و الزام‌آور برای اجرای این قطعنامه‌ها، تحقق راه‌حل دو دولتی و پایان دادن به رنج مردم فلسطین انجام شود.

الیماحی همچنین خواستار محاکمه سران رژیم اشغالگر به عنوان جنایتکاران جنگی در دادگاه کیفری بین‌المللی و توقف سیاست فرار از مجازات شد که آنها را به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق کرده است.

الیماحی بار دیگر بر درخواست پارلمان عربی برای اتخاذ اقدامات فوری به منظور حمایت از مردم فلسطین، حمایت از حق مشروع آنها برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دارای حاکمیت تاکید کرد و این امر را تنها راه عادلانه و دائمی برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین و پایان اشغالگری دانست.